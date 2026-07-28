AI検索時代は「語られる競争」へ　「Narrative Marketing」の実践手法【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

AI検索時代、「見られる競争」から「語られる競争」へ──新たな戦略「Narrative Marketing」とは

これまでのデジタルマーケティングは、SEOによる検索順位の獲得やRTBによる広告配信など、「見られること」の最適化を中心に発展してきました。しかし、生成AIの急速な普及は、単なる検索エンジンのアップデートにとどまらず、人々の意思決定やブランド認知のあり方そのものを変える「認知の構造変化」をもたらしています。

AI検索時代において企業に求められるのは、従来の「見られる競争」から、ブランドがどう文脈を持って語られているかという「語られる競争」への発想転換です。

9月8日（火）10:55～11:35に行われるセッション「AI検索時代、「見られる競争」から「語られる競争」へ─ Narrative Marketingという新しい競争戦略」では、バリューコマースの天野 武氏が登壇します。

本セッションでは、データや確率による最適化アプローチから、意味や文脈を設計して第三者の声をブランド価値へとつなげる「Narrative Marketing」の実践手法について詳しく解説します。事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）

懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部