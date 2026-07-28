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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine Day 2026 Autumn

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AI検索時代は「語られる競争」へ　「Narrative Marketing」の実践手法【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

AI検索時代、「見られる競争」から「語られる競争」へ──新たな戦略「Narrative Marketing」とは

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　これまでのデジタルマーケティングは、SEOによる検索順位の獲得やRTBによる広告配信など、「見られること」の最適化を中心に発展してきました。しかし、生成AIの急速な普及は、単なる検索エンジンのアップデートにとどまらず、人々の意思決定やブランド認知のあり方そのものを変える「認知の構造変化」をもたらしています。

　AI検索時代において企業に求められるのは、従来の「見られる競争」から、ブランドがどう文脈を持って語られているかという「語られる競争」への発想転換です。

9月8日（火）10:55～11:35に行われるセッション「AI検索時代、「見られる競争」から「語られる競争」へ─ Narrative Marketingという新しい競争戦略」では、バリューコマースの天野 武氏が登壇します。

　本セッションでは、データや確率による最適化アプローチから、意味や文脈を設計して第三者の声をブランド価値へとつなげる「Narrative Marketing」の実践手法について詳しく解説します。事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

9月8日（火）10:00～10:40

Power of Humanity 2026 効率化の先へ跳ぶために、ブランドがいま考えるべきこと。

9月8日（火）11:50～12:20

AI時代に「引用される」ブランドへ ～AI引用元“国内2位”のnoteが解く、UGC×企業発信でつくる検索と信頼～

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
　　　　懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/07/28 13:00 https://markezine.jp/news/detail/77273

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