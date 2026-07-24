×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目マーケティングトピックス2026（AD）

LINE×テレビCMで購買率1.5倍。「顧客育成型メディア」としてのLINE公式アカウントの活用

　総広告費に占めるインターネット広告費の割合が過半数に達し、統合マーケティングは大きな転換点に立たされている。そこでいま、改めて注目したいのが日本のコミュニケーションインフラを担っているLINEだ。LINEヤフーと電通および電通デジタルの共同プロジェクト「SynWA project（シンワプロジェクト）」は、飲料メーカーでの検証を通じて、LINE公式アカウントとテレビCMの掛け合わせ効果を実証することに成功した。今回はLINEヤフー・電通への取材から、検証で見えたLINE公式アカウントの真価やマス×デジタルの補完関係のあり方を探る。

固定観念が招く「認知と獲得の分断」、統合マーケティングで直面する課題

MarkeZine：インターネット広告費が総広告費の過半数を占めるようになり、統合マーケティングのあり方も変わってきています。現場ではどのような課題が生まれているでしょうか？

大下：デジタル化が進む現在も、テレビCMは広い認知形成において大きな役割を担っています。一方で、テレビCMで形成された認知が、その後のデジタル接点や購買行動にどう繋がっているのかは、十分に可視化されていないケースもまだ多いです。認知施策と獲得施策を別々に評価するのではなく、生活者の態度変容や実購買までを同じ設計の中で捉えることが、統合マーケティング上の大きな課題だと考えています。

株式会社電通　データ・テクノロジーセンター プラットフォーマーデータ1部 シニア・アナリスト　大下酬人氏
株式会社電通　データ・テクノロジーセンター プラットフォーマーデータ1部 シニア・アナリスト　大下酬人氏

曾我：同じくプラットフォーム事業者にも、従来のメディアバイイングの領域を超えた、データ利活用によるクライアントの事業成長へのコミットが求められています。しかし現実には、LINE公式アカウント、テレビCM、実購買のデータは分断されがちで地続きの分析は極めて困難でした。特にサードパーティCookieの規制をはじめとするプライバシー保護の厳格化が進む中で、いかに安全にデータを掛け合わせながら、チャネルを横断した生活者の態度変容を可視化できるか。このプライバシー・バイ・デザインと高度な測定の両立がプラットフォーム側の大きな課題でした。

LINEヤフー株式会社　ビジネスデザイン統括本部 マーケティングパートナー本部 パートナーセールス1部 OAセールスチーム DXソリューション本部 DXディレクション部 DXディレクションチーム　曾我隼太氏
LINEヤフー株式会社　ビジネスデザイン統括本部 マーケティングパートナー本部
パートナーセールス1部／DXソリューション本部 DXディレクション部　曾我隼太氏

MarkeZine：そうした課題がある中、今回ある飲料メーカーで「LINE×テレビCM」の効果検証を実施されたと聞きました。なぜこの2媒体で検証しようと考えられたのでしょうか？

大下：LINEがテレビCMの広範囲な認知を受け止める「受け皿」として機能するのではないかという仮説を持っていたからです。テレビCMで形成された認知を、企業とユーザーが繋がる継続的なデジタル接点であるLINE公式アカウントがどのように受け止め、想起や購買に関係しているのかを検証したいと考えました。

曾我：LINE公式アカウントは本来、単なるコンバージョン獲得ツールではないはずです。中長期的な興味醸成、理解促進に貢献し、ブランド育成に寄与する存在としての価値を捉えるために、オンラインとオフラインを横断して、実購買への影響を可視化する検証を実施しました。

LINEヤフー×電通が挑む、実購買に基づいたフルファネル検証

MarkeZine：オンライン・オフラインを横断した実購買への効果検証は、LINEも掛け合わせるとなるとより難しい印象です。今回の検証は、どのようなスキームで実現させたのでしょうか？

大下：LINEヤフー社と電通および電通デジタルが共同で進めている「SynWA project」の分析基盤を活用しました。これはLINEヤフーが保有・提供する分析基盤に、同社のビッグデータと電通および電通デジタルが保有・連携するデータを掛け合わせた、3社共同の分析ソリューションです。

　今回はテレビ視聴・購買・アンケート調査のデータと、LINEヤフーのビッグデータ、クライアント企業様の1st Partyデータなどを共同プロジェクトにおける分析環境上で統合し、オンライン・オフラインを跨いだフルファネルでの検証を実現しています。

「SynWA project」の仕組み
「SynWA project」の仕組み

MarkeZine：まさに統合マーケティングの要となる基盤ですね。今回の具体的な検証内容についてもお聞かせください。

大下：今回は飲料メーカー様の主要商材を対象に分析を行いました。「興味・理解」フェーズではアスキング（意識調査）データを活用した購買意向のリフト分析を、「購入」フェーズでは購買データを用いた実購買のリフト分析を実施しています。

曾我：プラットフォーム事業者の立場としても、LINE公式アカウントとテレビCMの相乗効果は様々な商材で検証し、明らかにしていきたい部分でした。特に飲料のような低単価かつ低関与な商材は、テレビCMで圧倒的なリーチを取る一方で、個人の購買行動を精緻に追いかけることが難しかった領域です。

　今回の検証では、テレビCMで獲得したブランドの認知が、LINE公式アカウントを通じてどう維持され、いかに最終的な実購買に繋がったのかという流れをデータで裏付けることができました。

次のページ
【飲料メーカー事例】購買率に約1.5倍の差が。リーチ・想起・購買に寄与する「LINE×テレビCM」の効果

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
注目マーケティングトピックス2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：LINEヤフー株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/24 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50649

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実 NEW
  2. 2
    Googleの検索窓が25年ぶりに刷新。検索市場の変化と、Web担当者が備えるべきことは？ NEW
  3. 3
    ついに始まったChatGPT広告【基礎編】キーワードから「会話文脈」へ、AIが変える広告の差別化要因
  4. 4
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像
  5. 5
    マーケターに編集力、編集者にマーケ思考。20年で“仕事の輪郭”はどう変わり、AI時代にどう拡張するか NEW
  6. 6
    顧客獲得コスト高騰をAIで打破する。LINEミニアプリが導くLTV最大化の最新事例
  7. 7
    サッカーW杯ストリーミング放映のFOXがRokuを3.5兆円で買収　次なるテレビ放映の入口・出口戦略 NEW
  8. 8
    AIエージェント時代のブランド設計とは？ 博報堂の「ブランドに“生きた人格”を宿す」実装最前線
  9. 9
    止まらない「物価高」──意識と購買データから読み解く、インフレ局面の生活者の行動実態
  10. 10
    未来の種は生活者の中にある。博報堂生活総研 所長に聞く、AI時代のマーケターが向き合うべき変化の兆し
  1. 1
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  2. 2
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  3. 3
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  4. 4
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  5. 5
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  6. 6
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  7. 7
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  8. 8
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  9. 9
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  10. 10
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化