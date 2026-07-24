アルゴリズムは何を評価すべきか。英国で始まった議論が問いかけるコンテンツ戦略の未来

SNSは、もはや単なる娯楽の場ではない。若い世代を中心に、TikTokやYouTubeはニュースを知る「入り口」となりつつある。そんな中、英国政府は2026年6月、BBC（英国放送協会）や民間放送局のITVやChannel 4など公共性の高いメディアのコンテンツを、YouTubeやTikTokなどのプラットフォーム上で見つけやすくする制度の検討を開始した。現時点では制度設計に向けた意見募集の段階であり、具体的な仕組みは決まっていない。しかし、この動きが示しているのは単なるメディア政策ではない。SNSが社会の情報インフラとなった今、アルゴリズムにも「公共性」や「社会的責任」を求める時代が始まろうとしている。本稿では英国の取り組みを整理するとともに、この議論が企業のコンテンツマーケティングやSNS戦略にどのような示唆を与えるのかを考察する。

SNSは「ニュースインフラ」へ

英国政府が今回の制度を検討する背景には、人々のニュース接触行動の変化がある。

これまでニュースといえばテレビや新聞、ニュースサイトが中心だった。しかし現在は、特に若年層においてTikTokやYouTube、InstagramなどのSNSを通じて時事情報を得ることが珍しくなくなった。

つまりSNSは、友人とのコミュニケーションやエンターテインメントの場であると同時に、ニュースを届けるインフラとしての役割も担うようになったのである。

一方で、その変化は新たな課題も生んでいる。

フェイクニュースや陰謀論、生成AIによる偽コンテンツ、海外からの情報操作などが、信頼できる報道と同じアルゴリズムによって拡散される状況が続いている。英国政府はこうした状況を民主主義に対する深刻なリスクと位置付けている。

さらに、暴動やテロ、災害など社会が混乱する局面では、誤った情報が瞬く間に広がり、人々の行動に大きな影響を及ぼすこともある。こうした背景から、政府は「信頼できるニュースを見つけやすくする仕組み」が必要ではないかと考え始めた。

「アルゴリズムは中立であるべき」が揺らぎ始める

今回のニュースで注目すべきなのは、「BBCを優遇する」という点だけではない。本質は、アルゴリズムの役割そのものが変わろうとしていることだ。

これまでSNSのアルゴリズムは、「ユーザーが見たいもの」を届けることを基本としてきた。再生回数や視聴時間、エンゲージメントなどをもとに、おすすめコンテンツを決定する考え方だ。

しかし英国政府が示したのは、それだけでは十分ではないという考え方である。ニュースが社会インフラとなった以上、「人気があること」と同じくらい「信頼できること」も考慮すべきではないか──。そうした議論が始まっている。

もちろん、この案には反発もある。「誰が信頼できるメディアを決めるのか」「政府がアルゴリズムに介入して良いのか」「独立系メディアやクリエイターが不利になるのではないか」といった懸念はもっともだ。実際、現時点では制度は決定しておらず、英国政府は放送局やプラットフォーム企業、有識者などから幅広く意見を募っている。

それでも、この議論自体が大きな意味を持つ。

長年、「アルゴリズムは中立であるべきだ」という考え方が前提だった。しかしSNSが社会基盤としての役割を担うようになったことで、その前提が少しずつ揺らぎ始めているのである。