×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2026（AD）

はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化

　データは豊富に保有しているにも関わらず、意思決定に活かせていない。こうした課題を抱えるマーケティング組織は多い。豊富な顧客データの蓄積があるはなさく生命も、複数ある販売チャネルのデータが分散し、活用しきれない状態だった。そこではなさく生命が取り組んだのが、AIを活用したデジタルマーケティング基盤の内製化だ。本稿では、個人情報やセキュリティの取り扱いなどガバナンス面のハードルが高い保険業界においてスピーディーにPoCを成功させたはなさく生命の強い意思と、それを形にした電通デジタルの設計哲学を聞いた。

販売チャネルの分散によるデータのサイロ化と属人化

──マーケティング基盤の内製化に至る前、はなさく生命保険（以下、はなさく生命）ではどのような課題がありましたか？

はなさく生命保険株式会社　ダイレクトマーケット推進部 担当部長　畝村 直弥氏

畝村：私たちダイレクトマーケット推進部は、Webやテレビなどの広告運用を通じてお客様に当社の保険商品を認知・契約いただくことがミッションです。課題は、ダイレクトの申込方法として郵送、Web申し込み、オンライン面談など複数経路あるため、計測データや指標がチャネルごとに分散していたことでした。このサイロ化により、複合的に業務改善のサイクルを回す設計が難しかったのです

日下部：もう1つの課題は、データチームが行う高度な分析結果の理由や背景が、なかなかチーム全体に伝わらない点でした。「なぜこの結果なのか」をすぐに確認したくても、回答に時間をとらせてしまう心理的な遠慮もあったのです。

畝村：そのため、成果が個人のスキルに依存してしまいがちでした。この属人化を解決するには、豊富なマーケティングデータを活かし、組織全体でナレッジを共有し、経験則だけに頼らず第三者目線でデータを分析できる統合的基盤の構築が必要でした。実現すれば業務の効率化にも、経営に対するアウトプットの基盤にもなり得ます。こうして、マーケティング組織全体で活用できるデータソースの構築を目指すことにしたのです。

高いガバナンス基準をクリアし、部署をまたぐAI活用へ

──電通デジタルとのパートナーシップが始まった経緯を教えてください。

はなさく生命保険株式会社　ダイレクトマーケット推進部兼経営企画部 課長　日下部 奈緒美氏

日下部：最初は広告運用の支援を受けることから協業が始まりました。次第に、コンバージョンAPIの設計や、自社で持つ契約データなどのファーストパーティーデータをマーケティング施策にどう活かすかといった、より深い領域へと自然に範囲が広がっていきました。2026年で4年目になりますが、当社の事業を深く理解いただけている点が、電通デジタルさんとの関係が続いている最大の理由です。

──デジタル面だけでなく、保険業界特有の事情もあったかと思います。

日下部：そこは非常に重要なポイントです。保険業界はシステムや法令、個人情報・セキュリティの取り扱いに対するハードルが非常に高いのです。その点で電通デジタルさんには、守るべき基準をすでにご理解いただいているからこそ、プロジェクトのスピードが圧倒的に早く、課題を一緒に乗り越えられる信頼感がありました。こうした積み重ねがあったからこそ、複数の部署をまたいで、高いガバナンス基準が求められるAI基盤の構築にも踏み出せたのです。

──AI基盤構築プロジェクトのゴールと、手法を教えてください。

株式会社電通デジタル　データ＆AIソリューションセンター AIイノベーション事業部 グループマネージャー　櫻井 康人氏

櫻井：最終的なゴールは「AIソリューションを業務プロセスに組み込み、ワークフローを強化すること」です。しかしAIは技術の進歩が速く、最適なソリューションがその時々で変わります。だからこそ早期に成果を創出し、実アウトプットを確認しながら最終形へ近づける必要がありました。そこで最初のゴールとして、「早期のPoC（概念実証）」を掲げました。

中﨑：今回のPoCでは、はなさく生命様が将来的に使用していく分析AIエージェントを短期間で調査・検証することを目標としました。そこで環境構築としては、はなさく生命様が基盤とされているGoogle Cloud Platform（GCP）の環境を活用し、データマートの設計やファーストパーティーデータの具体的な活用プロセスを一緒に整理していきました。

次のページ
4ステップの設計で実現。マーケの実業務を起点にしたデータ構築

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
マーケティング最新事例 2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

山岸 裕一（ヤマギシ ユウイチ）

インタビューライター／編集ディレクター
広告・Webコンテンツディレクターなど、約20年の会社員を経て独立。ビジネス系を始め、AI・DXなどのテック系、マーケティング、人材採用、開発ストーリーに強みを持つ。経営者を中心に、取材人数はのべ600名超。フリーランス歴8年目。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社電通デジタル

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/13 11:00 https://markezine.jp/article/detail/53229

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マルチチャネル施策が数十億円のインパクトに。サツドラCDOが語る、現場主導のマーケティングPDCA
  2. 2
    年商200億円を突破。日本でのポジションを確立した「辛ラーメン」に聞くブランディング戦略
  3. 3
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  4. 4
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  5. 5
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  6. 6
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  7. 7
    JTBと日本KFCの取り組みから考える、生成AI時代のブランドの「存在意義」と「提供すべき価値」
  8. 8
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  9. 9
    AIエージェント時代のブランド設計とは？ 博報堂の「ブランドに“生きた人格”を宿す」実装最前線
  10. 10
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  3. 3
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  4. 4
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  5. 5
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  6. 6
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  7. 7
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  8. 8
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  9. 9
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  10. 10
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質