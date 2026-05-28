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テレビ番組視聴率ランキング＜ビデオリサーチ調べ＞

総合トップは「風、薫る」！見逃しでは「豊臣兄弟！」が首位に【テレビ視聴率ランキング 2026年4月】

　今、どんなテレビ番組が注目されているのでしょうか？ 個人視聴率を基準とした月間ランキングをお伝えします。＜ビデオリサーチ調べ・関東地区・2026/03/30（月）～2026/05/03（日）＞

報道番組が上位に！リアルタイム個人視聴率トップ10【2026年4月】

　1位は「ＮＨＫニュース７」、2位は「報道ステーション」とニュース番組が上位を占めました。3位には新しくスタートした「連続テレビ小説・風、薫る」がランクインし、バラエティ番組も安定した強さを見せています。

No. 番組名 放送局 放送日 視聴率（％）
1 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2026/04/13 9.7
2 報道ステーション テレビ朝日 2026/04/15 9.6
3 連続テレビ小説・風、薫る ＮＨＫ総合 2026/03/30 8.3
4 ニュースウオッチ９ ＮＨＫ総合 2026/04/13 7.9
5 世界の果てまでイッテＱ！ 日本テレビ 2026/04/26 7.4
6 豊臣兄弟！ ＮＨＫ総合 2026/04/12 7.3
7 ザワつく！金曜日 テレビ朝日 2026/04/24 7.2
7 ザワつく！金曜日箱根グルメ＆最強開運３時間スペシャル テレビ朝日 2026/05/01 7.2
9 真相報道バンキシャ！ 日本テレビ 2026/04/26 7.1
10 サンデーモーニング ＴＢＳ 2026/04/05 7.0
10 笑点 日本テレビ 2026/04/26 7.0

＊ビデオリサーチ調べ・番組平均個人視聴率【関東地区】
・2026年3月30日（月）～2026年5月3日（日）に放送された、15分以上の番組を対象としています。
・視聴率は「個人全体（4才以上）」を基準としています。
・複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。
・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
・番組名の後ろの「／他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

＊リアルタイム視聴率：地上波などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標。

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注目の春ドラマが上位を席巻！タイムシフト個人視聴率トップ10【2026年4月】

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2026/05/28 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50815

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