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翔泳社の本（AD）

「買いたい」理由を創り、暮らしの「習慣」へ。AI時代の新戦略と実践を解説する『至高のCX』発売

　MarkeZineを運営する翔泳社より、5月25日（月）に書籍『至高のCX 生活文化の形成を見据えた「新しい顧客体験」の戦略と実装』が発売となりました。

　「似た商品ばかりでブランドが埋もれてしまう」「継続して買ってもらえない」「結局、価格競争になってしまう」――AIによる最適化が加速する今、多くの企業が「最適化の罠」とも呼ぶべき同質化の連鎖に直面しています。

　この現状を打開するには、従来の効率重視のマーケティングから脱却し、商品やサービスを暮らしに不可欠な「生活文化」へと昇華させることが重要です。

　本書では、AIには見えない生活者の「未充足な課題（ジョブ）」を掘り起こし、新たな価値と市場を創り出すためのフレームワーク「価値創生CXモデル」を体系化。具体的な9つの仮想事例とともに、その実践プロセスを詳しく解説します。

　「既存のパイを奪い合う消耗戦から脱却したい」と願う経営層から、AI時代に人間ならではの役割を模索する現場のマーケターまで。CXを単なる手法ではなく、事業をグロースさせるための強力な武器に変えたいすべての方におすすめの1冊です

目次

はじめに：至高のCXとは何か？

1章　AIの進化が突きつけるマーケティングの限界と次世代のCX
1-1　従来のマーケティングが機能不全になりつつある？
1-2　「売る前」から「売った後」も継続的なCX構築が必要な時代に：生活者起点の統合デザイン
1-3　AI社会がもたらすCXのさらなる進化（重要性、新たな局面へ）
1-4　AI社会における生活者の変化：購買行動の未来予測
1-5　AI時代の新たな生存戦略：2つの関門を突破する
1-6　人間中心のアプローチ：非合理性こそが差別化の源泉
1-7　AI時代のマーケターの真価：人間にしかできない領域
1-8　AI時代の新機軸――生活文化を築く「価値創生CX」

2章　価値創生CXの核心：生活文化へのアプローチ
2-1　「生活文化」とは何か
2-2　生活文化はどのように形成されるのか
2-3　生活文化形成に不可欠な要素
2-4　生活文化への定着をゴールとした価値創生CXの定義
2-5　価値創生CXの整理

3章　価値創生CXを取り込んだマーケティングモデル
3-1　日々のマーケティング活動に価値創生CXを取り込んでいく
3-2　生活者の消費行動を捉える新しい目線
3-3　価値創生CXモデルの特長
3-4　価値創生CXモデルの解釈
3-5　具体的な事例に見る価値創生CXモデル
3-6　成熟市場における価値のつくり方

4章　価値創生CXモデルの実践法
4-1　Step1：ジョブの特定 解決すべき未充足なジョブの探索
4-2　Step2：ジョブの構造化 「問い」と「答え」への分解
4-3　Step3：体験設計への落とし込み 商品を介して生まれる関係性
4-4　Step4:生活文化形成のカタリストへ｜文化自走のバックアップ
4-5　価値創生CXモデル実践の4Stepを整理
4-6　価値創生CX設計におけるデータ活用の前提知識
4-7　Step1：インサイト発掘
4-8　Step2：意思決定
4-9　Step3：体験実装
4-10　Step4：効果測定

5章　9つの仮想事例で考える価値創生CXの設計
5-1　価値創生CX設計 仮想事例テンプレートの解説
5-2　事例
・住まい：リフォーム
・モビリティ：カーシェア
・食品：小麦粉
・美容：基礎化粧品
・日用品：お風呂用洗剤
・金融サービス：生命保険
・レジャー：旅行会社
・BtoB：マーケティング支援ITツール
・BtoG：地方自治体

至高のCX 生活文化の形成を見据えた「新しい顧客体験」の戦略と実装

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至高のCX
生活文化の形成を見据えた
「新しい顧客体験」の戦略と実装

著者：TOPPAN✕インテグレート CX研究プロジェクト
発売日：2026年5月25日（月）
定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

本書について

モノが多すぎて売れない、似た商品ばかりでブランドが埋もれる……そのような課題の解決として、本書は新戦略「価値創生CX」を提唱しています。戦略を5段階で整理し、実践ステップをフレームワーク化して解説。消耗戦を脱し、選ばれ続ける存在になるための1冊です。

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この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/25 08:00 https://markezine.jp/news/detail/50725

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