「買いたい」理由を創り、暮らしの「習慣」へ。AI時代の新戦略と実践を解説する『至高のCX』発売

MarkeZineを運営する翔泳社より、5月25日（月）に書籍『至高のCX 生活文化の形成を見据えた「新しい顧客体験」の戦略と実装』が発売となりました。

「似た商品ばかりでブランドが埋もれてしまう」「継続して買ってもらえない」「結局、価格競争になってしまう」――AIによる最適化が加速する今、多くの企業が「最適化の罠」とも呼ぶべき同質化の連鎖に直面しています。

この現状を打開するには、従来の効率重視のマーケティングから脱却し、商品やサービスを暮らしに不可欠な「生活文化」へと昇華させることが重要です。

本書では、AIには見えない生活者の「未充足な課題（ジョブ）」を掘り起こし、新たな価値と市場を創り出すためのフレームワーク「価値創生CXモデル」を体系化。具体的な9つの仮想事例とともに、その実践プロセスを詳しく解説します。

「既存のパイを奪い合う消耗戦から脱却したい」と願う経営層から、AI時代に人間ならではの役割を模索する現場のマーケターまで。CXを単なる手法ではなく、事業をグロースさせるための強力な武器に変えたいすべての方におすすめの1冊です

目次

はじめに：至高のCXとは何か？

1章 AIの進化が突きつけるマーケティングの限界と次世代のCX

1-1 従来のマーケティングが機能不全になりつつある？

1-2 「売る前」から「売った後」も継続的なCX構築が必要な時代に：生活者起点の統合デザイン

1-3 AI社会がもたらすCXのさらなる進化（重要性、新たな局面へ）

1-4 AI社会における生活者の変化：購買行動の未来予測

1-5 AI時代の新たな生存戦略：2つの関門を突破する

1-6 人間中心のアプローチ：非合理性こそが差別化の源泉

1-7 AI時代のマーケターの真価：人間にしかできない領域

1-8 AI時代の新機軸――生活文化を築く「価値創生CX」

2章 価値創生CXの核心：生活文化へのアプローチ

2-1 「生活文化」とは何か

2-2 生活文化はどのように形成されるのか

2-3 生活文化形成に不可欠な要素

2-4 生活文化への定着をゴールとした価値創生CXの定義

2-5 価値創生CXの整理

3章 価値創生CXを取り込んだマーケティングモデル

3-1 日々のマーケティング活動に価値創生CXを取り込んでいく

3-2 生活者の消費行動を捉える新しい目線

3-3 価値創生CXモデルの特長

3-4 価値創生CXモデルの解釈

3-5 具体的な事例に見る価値創生CXモデル

3-6 成熟市場における価値のつくり方

4章 価値創生CXモデルの実践法

4-1 Step1：ジョブの特定 解決すべき未充足なジョブの探索

4-2 Step2：ジョブの構造化 「問い」と「答え」への分解

4-3 Step3：体験設計への落とし込み 商品を介して生まれる関係性

4-4 Step4:生活文化形成のカタリストへ｜文化自走のバックアップ

4-5 価値創生CXモデル実践の4Stepを整理

4-6 価値創生CX設計におけるデータ活用の前提知識

4-7 Step1：インサイト発掘

4-8 Step2：意思決定

4-9 Step3：体験実装

4-10 Step4：効果測定

5章 9つの仮想事例で考える価値創生CXの設計

5-1 価値創生CX設計 仮想事例テンプレートの解説

5-2 事例

・住まい：リフォーム

・モビリティ：カーシェア

・食品：小麦粉

・美容：基礎化粧品

・日用品：お風呂用洗剤

・金融サービス：生命保険

・レジャー：旅行会社

・BtoB：マーケティング支援ITツール

・BtoG：地方自治体