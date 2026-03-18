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翔泳社の本（AD）

AI時代のブランド戦略を山口義宏氏が解説　『デジタル時代の基礎知識『ブランディング』第2版』発売

　MarkeZineを運営する翔泳社より、3月18日（水）に書籍『デジタル時代の基礎知識『ブランディング』第2版 事業に貢献するAI時代のブランド論』が発売となりました。

　著者はブランディングとマーケティングに特化した戦略コンサルティングを手がけるインサイトフォースの山口義宏氏。本書は山口氏がこれまで蓄積してきた知見と業界で利用されている理論を体系化した、はじめてブランディング（ブランド戦略）に触れる方に最適な入門書となっています。

　「そもそもブランド戦略とは」「強いブランドを持つ利点とは」といった基本から、ブランド戦略を実行・推進する流れ、AIを活用したPDCAや組織とパートナーの構築まで、実務に活かすための基礎知識をしっかり学べます。

　「なんとなくブランディング」ではなく、明確な目標を持って効果を測定し、売上に直結するブランド戦略を知りたい方におすすめです。

目次

INTRODUCTION　どんな会社でもブランド戦略が必要な理由
Chapter 1　ブランドって何？
Chapter 2　ブランド戦略って何？
Chapter 3　デジタルで進化するブランド戦略
Chapter 4　ブランド戦略の実行・推進
Chapter 5　ブランド戦略のPDCAと組織・パートナー構築

デジタル時代の基礎知識『ブランディング』第2版 事業に貢献するAI時代のブランド論

Amazon SEshop その他

デジタル時代の基礎知識『ブランディング』第2版
事業に貢献するAI時代のブランド論

著者：山口義宏
発売日：2026年3月18日（水）
定価：1,848円（本体1,680円＋税10%）

本書について

本書では、「ブランド戦略とは？」「強いブランドを持つ利点は？」といった基礎から、PDCAの回し方や効果検証など実務への活かし方まで、わかりやすく解説します。

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この記事の著者

渡部 拓也（ワタナベ タクヤ）

翔泳社所属。翔泳社から刊行した本の紹介記事などを執筆しています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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MarkeZine（マーケジン）
2026/03/18 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50510

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