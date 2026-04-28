徳島ヴォルティス、ホームゲームにAIアバターソリューション「LiveX AI」を導入

ビジネスコミュニケーションツールの開発を行うネオジャパンは、同社が日本国内代理店として展開する米国のAIソリューション「LiveX AI」を、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）クラブの徳島ヴォルティスがホームゲームに導入すると発表した。

同取り組みは、2026年5月2日に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 愛媛FC戦にて、実証実験（PoC）として実施される。

「LiveX AI」は、対面接客からファン体験の創出までを一気通貫で実現するAIアバターソリューションである。経路案内や商品提案といったコンシェルジュ機能に加え、ファンエンゲージメントに注力した体験を提供する。具体的には、AIアバターがファンと対話を行いながら、その場でセルフィーを撮影。イラスト風に加工された写真をリアルタイムで提供し、ファンはSNSでシェアが可能だ。

これにより、ファンエンゲージメントの向上とブランド価値の最大化を図る。またチームスポンサーに向けても、写真加工やAIアバターとの対話を通じて新たな広告機会を創出する。

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