マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査【全員にPDF抜粋版＆抽選でギフト券を贈呈】

日米共同調査：マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度

MarkeZineはイルグルムと共同で、「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」を実施します。各企業もしくは事業部門におけるマーケティングの意思決定や実行、最適化の状況、および「AIの役割」について問う調査です。

調査概要

回答者特典

希望者全員：書籍刊行前に、 調査抜粋のPDF をご提供

をご提供 抽選：抽選で5名様にAmazonギフトカード1万円分を贈呈

なお調査結果は、マーク・ジェフリー氏による書籍『データ・ドリブン・マーケティング』の続編（米国版）および、翔泳社にて出版予定の書籍『マーケティングはなぜ再現できないのか？』（仮）にて、コンテンツの一部として活用される予定です。

『データ・ドリブン・マーケティング』

※1.本調査は【株式会社イルグルム】による提供です。本調査についてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。以下の問い合わせ窓口までお願いいたします。

問い合わせ窓口：株式会社イルグルム marketing@ebis.ne.jp

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