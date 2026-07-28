renue、自社の営業で実運用してきた仕組み「商機検知AI」の提供を開始　

renueは、会議の議事録からAIが商機のシグナルを検知し、営業パイプラインを自動更新する仕組みを自社の営業で実運用してきた。今回、その実例を公開するとともに、同じ仕組みを備えた「商機検知AI」の提供を開始した。

Salesforceの調査「セールス最新事情 第6版（2024年）」によると、日本の営業担当者が営業活動に費やす時間は平均32％にとどまり、記録や調整作業が大半を占めている。議事録の活用やCRMへの転記が手作業のままでは、入力の漏れや遅れが日常化しやすい。

※自動作成される議事録・構造化データのイメージ

※Slackに届く営業商談インサイト通知のイメージ

「商機検知AI」は、録画ファイルを所定フォルダーに置くことで文字起こしからデータの抽出、パイプラインへの更新までが自動で完結する仕組みである。営業商談からは商談ステージや温度感、ニーズ、予算・決裁者に関する発言などを自動抽出し、営業担当者による手作業の転記を不要としている。根拠のない項目は推測で埋めず不明とし、読み違いでステージが後退しない制御も備える。担当者はSlack通知から一手間で誤りを補正できる。

これにより商機の取りこぼしを防ぎ、初動までの時間を短縮する。手作業の削減で営業活動へ時間を集約できる他、チーム全体で商談状況をリアルタイムに共有できる。