AIで広げた選択肢から「納得解」を選択する――5Sフレームワーク「Settle」の技術

AIにより、アイデアや選択肢を広げ、それらを小さく試すことも簡単にできるようになった。それなのに、「本当にこれで進めていいのか」という最後の判断が、なかなか下せない……。検証を重ねるほど、かえって判断が先送りになる罠から抜け出す鍵は、不安が残る中でも前に進める状態をつくることにあります。本連載では、積水ハウス イノコムCROの日ノ澤氏が、マーケターの直感を納得感ある戦略へと昇華させる「5Sフレームワーク」を解説。最終回となる第5回は、AIを壁打ち相手にしながら戦略仮説の妥当性・整合性を見極め、一本の戦略仮説へつなぎ直す「Settle（決断）」のステップを解説します。

AIが広げた案を、一本の戦略仮説へまとめる

AIを使えば、顧客の声の整理、競合分析、CEP候補の洗い出し、広告やWebサイト、店頭での訴求案の比較まで、これまでより速く進められるようになりました。自分だけでは思いつかなかった切り口や、見落としていた論点に気づけることもあります。

一方で、選択肢が増えるほど、迷う場面も増えます。どの案を採用するのか、どこまで確認できれば前に進むのか、何が見えたら見直すのか……。

たとえば最近、「PoCばかりが増えて、なかなか実行フェーズに移れない」「検証を重ねるほど、かえって判断が先送りされる」といった声を聞くことがあります。PoCが長引く背景には、検証内容そのものよりも、実は判断基準の曖昧さが課題である場合が多いです。

より簡単に小さな検証を重ねられるAI時代こそ、「誰に、何を、どう届けるか」という戦略のコアと、「どの条件なら前に進めるか」といった判断基準を決めることが重要になります。

Take Away：この記事で得られる3つのヒント 5SフレームワークにおけるSeeからSolidifyまでの材料を、一本の戦略仮説につなぐ視点

顧客・現場・事業の文脈から、実行時の摩擦を読む方法

市場成立性を見ながら、進める条件と見直す条件を決める考え

Seeで顧客の違和感を観察し、Structureで市場や競合の構造を読み、Selectで勝ちにいくCEPを絞り、Solidifyで接点ごとの具体案へ落とし込む。前回までに、直感を戦略仮説へ近づけるための材料を揃えてきました。

今回は最後のステップであるSettle（決断）です。ここまで積み上げた材料を見直し、実行に移してよい戦略仮説として整える。これが、5Sフレームワークの最後に置くSettle（決断）の役割です。