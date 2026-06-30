×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
デジタルで広がる、オフライン広告の可能性

2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活”

　空間をジャックする没入型広告、SNSで拡散される"違和感"の仕掛け、推し活と結びついた撮影スポット化……2026年上半期、OOHは街で様々な進化を見せた。本稿では、OOHなどオフライン広告に特化して広告代理業に携わりながら、日々の広告巡礼で多くの事例を観察しているビズパの加藤氏が、特に注目した事例とその傾向を解説する。

1兆ドル時代、OOHは街で何を担うのか

　　デジタル広告の伸びに支えられ、世界の広告費はついに「1兆ドル時代」へと突入しました。2028年には広告全体の75％がアルゴリズム主導になると予測されるなど、文字どおりAI時代が本格化しています。（世界の広告費成長率予測（2026〜2027）より）

　しかし、こうした潮流の中で確かな存在感を放っているのがOOH（屋外広告）です。OAAA（全米屋外広告協会）が2026年6月に発表した最新データでは、米国のOOH売上は2026年第1四半期に過去最高の21.2億ドルに達し、20四半期連続の成長を記録。OpenAIをはじめとする生成AI関連企業が“リアルな看板”への投資を急伸させています。スクロールで飛ばせず、物理的に「そこにある」OOHの特性が、代替しにくい手段として再評価されているのではないでしょうか。

　1兆ドル時代、OOHは街で何を担うのか。本稿では、2026年上半期に私が撮影してきた広告の中から特に注目した事例をピックアップし、現地の体験を基に考察していきます

「見られる」前提の没入型広告

　　OOH活用において持っておきたい選択肢が、視界そのものを物理的に覆ってしまう"見られる"前提の展開です。没入型広告とも呼ばれますが、ここ最近は空間全体を抑え込める媒体も増えました。

渋谷駅の階段をジャックしたカロリーメイトゼリー アップルの広告
※クリックすると拡大します

　たとえば、4月に展開されたカロリーメイトゼリー アップルの広告では、渋谷駅の山手線ホームに向かう動線途中の階段で両サイド壁面と正面をジャック。この階段を使う人は、否応なしに「りんご」の巨大ビジュアルが目に入る展開となっていました。

大手町タワーで展開されたみずほフィナンシャルグループのブランド広告
※クリックすると拡大します

　同様に4月に大手町タワーで遭遇した、みずほフィナンシャルグループのブランド広告も圧巻。周辺には他の広告はなく、同社クリエイティブが独占状態。ブルーで空間全体を染め上げた展開となっていました。

渋谷で展開されたNetflix「イカゲーム」のOOH広告
※クリックすると拡大します

　2月に遭遇した、Netflix 渋谷リアル・イカゲームのOOHも印象に残っています。東急プラザ渋谷3階の会場に誘導する形でズラッと展開、国道246号の横断デッキでは、その壁沿いがすべて広告でジャックされていました。

　多くのOOHは、歩行者に「見る・見ない」の判断を委ねます。ゆえに「見てもらうためにフックを作る」ことに労力を使いますが、これら事例のように、空間を丸ごと押さえてしまえば（＝その場所に自社しか広告がない状況を作れば）、「気づいたら見ていた」という状況を作り、ほぼ全員の視界に入れられます

　また「見られる」前提なら、クリエイティブから「フック」の役割を外せるので、結果的にシンプルに伝えたいことにフォーカスできる利点も。クリエイティブ制作費を媒体費に回して、面の規模感を担保……といったリソース配分もぜひ検討してみてください。

次のページ
「違和感」を熱源に変える

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
デジタルで広がる、オフライン広告の可能性連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

加藤 誠也（カトウ セイヤ）

株式会社ビズパ　執行役員
食品メーカーの営業職を経て、2019年同社に入社。広告情報メディア「アドクロ」の企画・運営に携わりつつ、OOHをはじめとするオフライン広告に特化した広告代理業に従事。「広告巡礼」を日課とし、X（@adbrex_）やニュースレターで事例を毎日発信。専門性を生かし、記事執筆、自治体や大学などでの講演も多数。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/30 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50884

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    今日も、その答えを疑えているか。日本マーケティング協会 事務局長に聞く、次世代マーケターの条件 NEW
  3. 3
    英国のGoogle規制が示すコンテンツ価値の未来。AI検索時代に問われる「情報資産戦略」とは NEW
  4. 4
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  5. 5
    AIに「見つけられ、選ばれ、そのまま買われる」日は近い。AI主要5サービス“今何ができるか”を全整理
  6. 6
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  7. 7
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  8. 8
    市場拡大中の「ぬいぐるみ界隈」　注目サービスと界隈インサイト最前線【ぬいぐるみが大人の相棒に】
  9. 9
    広告費が縮まず膨らんだ理由――GEO・LLMO・AIエージェントへ流れる「別腹の財布」
  10. 10
    「フォロワー数」の呪縛から脱却する、SNSを事業成長につなげるためのKPI・全体設計
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  4. 4
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  5. 5
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  6. 6
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  7. 7
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  8. 8
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  9. 9
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  10. 10
    3日間で2,000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則