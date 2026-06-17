「サッカー日本代表戦」が首位！総合は「風、薫る」がトップに【テレビ視聴率ランキング 2026年5月】

今、どんなテレビ番組が注目されているのでしょうか？ 個人視聴率を基準とした月間ランキングをお伝えします。＜ビデオリサーチ調べ・関東地区・2026/05/04（月）～2026/05/31（日）＞

サッカー日本代表戦が躍進！リアルタイム個人視聴率トップ10【2026年5月】

1位は「サッカー日本代表国際親善試合キリンチャレンジカップ２０２６・日本×アイスランド」となり、スポーツの国際試合が大きな注目を集めました。そのほか、「大相撲」などのスポーツ中継や、「連続テレビ小説・風、薫る」などのドラマ、そしてレギュラー放送のニュース・バラエティ番組が幅広くランクインしています。

No. 番組名 放送局 放送日 視聴率（％） 1 サッカー日本代表国際親善試合キリンチャレンジカップ２０２６・日本×アイスランド 日本テレビ 2026/05/31 10.4 2 大相撲・２０２６年・夏場所・千秋楽 ＮＨＫ総合 2026/05/24 9.1 3 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2026/05/06 8.5 4 連続テレビ小説・風、薫る ＮＨＫ総合 2026/05/21 8.4 5 笑点 日本テレビ 2026/05/31 8.0 6 ザワつく！金曜日 テレビ朝日 2026/05/22 7.8 7 ＴＨＥ突破ファイル２時間スペシャル 日本テレビ 2026/05/07 7.4 8 ザワつく！世界の絶景 テレビ朝日 2026/05/29 7.3 9 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2026/05/17 6.9 10 豊臣兄弟！ ＮＨＫ総合 2026/05/24 6.8

＊ビデオリサーチ調べ・番組平均個人視聴率【関東地区】

・2026/05/04（月）～2026/05/31（日）に放送された、15分以上の番組を対象としています。

・視聴率は「個人全体（4才以上）」を基準としています。

・複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。

・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。

・番組名の後ろの「／他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

＊リアルタイム視聴率：地上波などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標。