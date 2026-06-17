セブン＆アイHD、国際事業統括室を新設　海外CVS事業をグループの中核成長軸に

セブン＆アイ・ホールディングスは同社グループにおける国際事業（セブン‐イレブン・ジャパンおよび7-Eleven, Inc.が管轄する地域を除くCVS事業）を、セブン‐イレブン・ジャパン（以下、SEJ）および7-Eleven, Inc.（以下、SEI）と並ぶ、グループの中核的な成長の柱として明確に位置づけることを目的とした組織変革を推進することを発表した。

その一環として、同社に国際事業統括室を新設し、傘下のSEJの海外事業を同社に移管するとともに、7-Eleven International LLCとのグローバルでの連携強化を図る人事異動を実施する。

セブン＆アイ・ホールディングス

実施日：2026年7月1日

目的

戦略・機能の統合や意思決定プロセスの簡素化、グローバル人材基盤の強化により、持続的な成長の実現できる事業基盤を構築する。

内容

「国際事業統括室」とその直下に「国際オペレーション部」を新設し、SEJグローバル戦略企画部の一部機能を移管。CEO直轄とする SEJグローバル戦略企画部の一部機能を経営企画本部の「海外CVS企画部」に統合し、「グローバル企画推進部」に名称変更する 人財本部に「グローバル人財開発部」を新設し、SEJグローバル人財開発部の一部機能を移管する SEJグローバル事業推進部の機能をグループ商品戦略本部の「商品調達部」に統合し、「グローバルMD推進部」に名称変更する

執行役員人事

若林健氏／執行役員 国際事業担当（7-Eleven International LLC President & CEO）

中村実氏／執行役員 CEO付グローバル人財戦略統括 兼 人財本部長

浜田圭氏／執行役員 経営企画部 シニアオフィサー 兼 国際事業統括室 シニアオフィサー

セブン‐イレブン・ジャパン

実施日：2026年7月1日

海外事業本部を廃止し、管理本部に「海外事業支援室」を新設する 人事本部に「グローバル人財開発部」を移管する

取締役人事

阿部真治氏／取締役 海外事業支援室付（7-Eleven International LLC Chairman, 7-Eleven Australia Pty. Ltd.Executive Chairman）

執行役員人事