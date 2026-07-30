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いつも、TikTok Shop特化型物流センターを千葉・兵庫に新設

　いつもは、東日本（千葉県野田市）および西日本（兵庫県西宮市）にTikTok Shop専用の物流センターを新設した。両拠点の稼働により、東西合計で月間約35万件の出荷体制を構築する。

　TikTok Shop市場の拡大にともない、同社の既存拠点では受託能力が逼迫していた。また、ライブ配信などによる突発的な大量受注は、人員確保の遅れや誤出荷を招く要因となる。これらの課題に対応し、需要変動に耐えうるインフラを提供するため、新しい物流センターを開設した。

　同センターは、同社の累計30万点以上の出荷実績から得たデータをもとに、次の運用体制を備える。

  • ドミナント戦略：メインセンター周辺に複数拠点を構え、受注増加時も近隣からスタッフを配置する。
  • 品質管理：専用の作業体制を構築し、誤出荷などの事故を防ぐ。
  • 付帯作業への対応：ノベルティ同梱やギフトラッピングなどを実施する。

　東日本拠点の「いつロジ 野田フルフィルメントセンター」は千葉県野田市に位置し、面積12,561m2で月間15万件の出荷能力を持つ。また、西日本拠点の「いつロジ 西宮フルフィルメントセンター」は兵庫県西宮市にあり、面積27,688m2で月間20万件に対応する。両拠点とも2026年4月より順次稼働している。

　いつもは今後、全国への拠点増設を検討し、事業継続計画（BCP）対策を進める。あわせてグループ会社と連携し、店舗運営からクリエイター活用、配送に至る総合的な支援を提供する。

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