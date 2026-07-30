Qoo10、「メガ割」をリアルに体験できるイベント「MEGA POP UP」を8月29日より開催

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japanは、オンラインの画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取って試せるリアル体験型イベントの第2弾「MEGA POP UP」を、8月29日から9月6日までの9日間、渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOで開催する。2026年3月の前回開催時の好評を受け、今回は「Discover Beauty Planet！」をテーマに設定。過去最多となる92社が参加し、そのうち前回の2倍以上となる24ブランドが個別ブースを出展する。

期間中は総勢2万5,000名を無料招待し、オンラインとオフラインを融合したショッピング体験を提供する。来場は事前申し込み制となっており、対象区分ごとに日程とエントリー方法が異なる。

VIP・GOLD会員（8月29日来場）：7月28日12時〜8月11日まで（抽選）

一般会員・前半日程（8月30日〜9月2日来場）：8月18日12時〜8月25日11:59（先着）

一般会員・後半日程（9月3日〜9月6日来場）：8月25日12時〜（先着）

なお、特典は抽選特典のみで返品や交換はできず、イベント内容は変更となる場合がある。

会場ではAnuaやmedicubeなど24社が出展する他、アプリでのQR読み取りによるポイントや特典の付与、SNS投稿でアイテムを獲得できる「MEGA PINKO」、好きな商品7点を選べる「My MEGAKIT」、コスメを同封した「Planet Bag」などの体験型コンテンツを展開する。