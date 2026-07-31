「Anker Store 御殿場」が御殿場プレミアム・アウトレットに8月28日オープン

アンカー・ジャパンの子会社で常設直営店の運営を担うアンカー・ストアは、8月28日に「Anker Store 御殿場」をオープンする。同店は静岡県内2店舗目であり、東名高速道路の御殿場ICおよび足柄SICから約10分の場所に位置する「御殿場プレミアム・アウトレット」内のWEST ZONE「夢の大橋」付近に出店する。

同店舗では割引製品の他、モバイルバッテリーなどの充電関連製品、ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホンなどのオーディオ関連製品、ロボット掃除機などのスマートホーム関連製品を展開する。またオープン直後の9月が防災月間であることにあわせ、ストラップ付属で持ち運びやすいコンパクトな「Anker Solix C300 Portable Power Station」や、1,550WのAC出力を備えた「Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」、ソーラーパネルも用意し、専門スタッフが相談に対応する。

常時提供するサービスとして、過去に購入したAnkerのモバイルバッテリーの持ち込みで、当日に限り店内の同様の製品が300円引きになる「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」を実施する。あわせてオープン記念として、全購入者を対象に該当製品が10％引きとなるキャンペーンを展開する。