×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2026 Spring（AD）

ドコモ、ミツカン、JALの成功事例も　ショートドラマでブランドリフトや行動変容を促すためのポイント

　SNSマーケティング施策が飽和する中「再生数は伸びたが、それが何につながったのかわからない」という課題を多くの企業が抱えている。企業のショートドラマ活用も同様で「ただバズって終わり」になっているケースは少なくない。2026年3月4日開催の「MarkeZine Day 2026 Spring」では、縦型ショートドラマ専門のクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営するGOKKOの仲子拓也氏と、セプテーニのショート動画開発部でエグゼクティブプロデューサーを務める江村雄一氏が登壇。話題化で終わらせず、若年層に届けるための施策のポイントや事例について解説した。

流行ではなくもはやカルチャー

　GOKKOの仲子拓也氏は、冒頭「TikTokで泣いたことはありますか？」と会場に問いかける。同社が運営する「ごっこ倶楽部」では、クリエイターたちが60～180秒の短いドラマを制作。SNSで若者らの心を動かし「TikTokで初めて泣いた」などのコメントが寄せられているという。

GOKKO　BRAND事業部 事業責任者　仲子 拓也氏
GOKKO　BRAND事業部 事業責任者　仲子 拓也氏

　ごっこ倶楽部は、縦型ショートドラマ専門のクリエイター集団だ。100人以上のクリエイターが脚本家や俳優として活動している。ごっこ倶楽部のSNSアカウントでは、総フォロワー数が460万を超え、配信されたショートドラマは累計130億回再生を記録。仲子氏いわく「『狙ってバズる』の大量生産ができる体制」だという。

　そのごっこ倶楽部と協業し、ショートドラマ施策をマーケティングにつなげる取り組みを進めているのがセプテーニだ。2025年11月には、ショートドラマに特化したマーケティングソリューションを提供する「ショートドラマ・マーケティング・ラボ」を発足。ショートドラマを重要施策に位置付けている。

　実際に若い世代では、ショートドラマのコンテンツが急速に存在感を増している。2024年には、TikTokで「#ショートドラマ」のタグが入った動画の再生回数が700億回を超え、Z世代が閲覧する主要なコンテンツになった。仲子氏は「流行っているというより、既にカルチャーになりつつある」と指摘する。

マーケティング戦略との連動に知見を持つ

　では、なぜショートドラマの人気が高まっているのか。近年、スマートフォンで見るコンテンツが爆発的に増えたことに加え、特に若年層でタイムパフォーマンスが重視され、短い動画が求められるようになった。一方、これまでのドラマはテレビや映画館で見ることを前提とした横長の映像が主流。縦型に最適化された短尺ドラマがなかった状況で登場したのが、縦型のショートドラマだった。

「近年のエンタメの歴史を見ると、ゲームや漫画の形式がスマホの画面に最適化されています。遅ればせながら、その流れで縦型ショートドラマの需要も高まっているのです」（仲子氏）

　セプテーニの江村氏は、ごっこ倶楽部との取り組みを進める上で「ショートドラマの広がりをマーケティング戦略とどうフィットさせるかが課題だった」と話す。

セプテーニ　ショート動画開発部 エグゼクティブプロデューサー　江村 雄一氏
セプテーニ　ショート動画開発部 エグゼクティブプロデューサー　江村 雄一氏

　バズった後に、それをどう活用するか。マーケティングの成果として定量的に評価することが重要だ。そのためにショートドラマ・マーケティング・ラボを立ち上げ、企業の支援や分析などの取り組みを進めている。SNSだけでなく、テレビCMやデジタル広告と組み合わせて成果を最大化するスキーム作りにも取り組んでいるという。

次のページ
企業主語のマーケティングになっていないか？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZine Day 2026 Spring連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

加納 由希絵（カノウ ユキエ）

フリーランスのライター、校正者。

地方紙の経済記者、ビジネス系ニュースサイトの記者・編集者を経て独立。主な領域はビジネス系。特に関心があるのは地域ビジネス、まちづくりなど。著書に『奇跡は段ボールの中に ～岐阜・柳ケ瀬で生まれたゆるキャラ「やなな」の物語～』（中部経済新聞社×ZENSHIN）がある。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社GOKKO

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/12 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50484

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  2. 2
    客単価・来店数ともに向上！日本KFCがBrazeと挑む顧客起点のCRM戦略 NEW
  3. 3
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  4. 4
    「Too Good To Go」が創る新たな購買体験　フードロス削減と新規獲得を両立するブランド設計
  5. 5
    いつだって分析は「問い」から始まる――AI時代のデータ活用で変わること・変わらないこと NEW
  6. 6
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ NEW
  7. 7
    ミツカン「味ぽん」がテレビCMの刷新・放映2週間で追加投資を決断できた「注視データの組織活用」とは NEW
  8. 8
    「目立つ」から「最適化」へ。ダークモード広告の登場から読み解く広告クリエイティブの未来
  9. 9
    ロッテ「パイの実」が仕掛ける“沼化計画”　ロングセラーブランドを「推し活」の対象に変える体験設計
  10. 10
    戦略を実行できる組織へ。強み軸で成長・成果を最大化させる「マーケティング・マネジメント」とは
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  9. 9
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  10. 10
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制