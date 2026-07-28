コンテンツ時代のブランドづくりを探る。サントリーとradikoの実践から学ぶ音声マーケティング

9月開催！「MarkeZine Day 2026 Autumn」

9月8日（火）～9日（水）の2日間、JPタワー ホール＆カンファレンス（東京駅直結の商業施設KITTE4階）において、半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」を開催します！本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

ブランドは“広告”から“コンテンツ”へ。サントリーとradikoが語る、音声マーケティングの可能性

企業が一方的に情報を届けるだけではなく、生活者が自ら選んで楽しむコンテンツの中でブランドと出会う機会が増えています。このような時代に、「音声マーケティング」はどのような可能性を持つのでしょうか。

9月8日（火）14：25～14：55に行われるセッション「ブランドは“広告”から“コンテンツ”へ。サントリーとradikoが語る、音声マーケティングの可能性」では、サントリーホールディングスの髙橋氏とradikoの池田氏が登壇。音声コンテンツが持つメディア特性やブランドとリスナーの関係性を育むコミュニケーションについて、実際の活用事例や分析結果を交えながら対談します。

コンテンツ時代に求められるブランドコミュニケーションを学びたい方におすすめのセッションです。事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

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