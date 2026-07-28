【参加無料】売上15億超のブランドが実践する、インフルエンサーマーケの型

9月開催！「MarkeZine Day 2026 Autumn」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

売上・成果へ直結させるインフルエンサーマーケの型

インフルエンサーマーケティングにおいて、単なる認知拡大や一時的なバズにとどまらず、いかにして「事業成果」や「売上」へと結びつけるかという課題に直面しているマーケターは少なくありません。

本セッション「売上15億超のブランド事例も！ナハトが明かす、『売上・成果』へ直結させるインフルエンサーマーケの型」（提供：ナハト）では、インフルエンサーマーケティング事業を100名規模へ成長させ、自社ブランド開発など多角的に指揮を執るナハト 取締役の渡辺 智裕氏が登壇。

売上15億円を超えたブランドの実例をもとに、一過性のブームで終わらせず、再現性をもって成果を生み出し続ける「インフルエンサーマーケティングの型」を徹底解剖します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 売上15億円超を達成したインフルエンサーマーケティングの具体的事例

「認知」で終わらせず「売上・成果」に直結させる施策の組み立て方

事業を成長・拡大させ続けるインフルエンサー活用の「型」

その他おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Autumn 開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:35最終受付）

2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら