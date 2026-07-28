【参加無料】売上15億超のブランドが実践する、インフルエンサーマーケの型

9月開催！「MarkeZine Day 2026 Autumn」セッション情報
半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。
本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。
売上・成果へ直結させるインフルエンサーマーケの型
インフルエンサーマーケティングにおいて、単なる認知拡大や一時的なバズにとどまらず、いかにして「事業成果」や「売上」へと結びつけるかという課題に直面しているマーケターは少なくありません。
本セッション「売上15億超のブランド事例も！ナハトが明かす、『売上・成果』へ直結させるインフルエンサーマーケの型」（提供：ナハト）では、インフルエンサーマーケティング事業を100名規模へ成長させ、自社ブランド開発など多角的に指揮を執るナハト 取締役の渡辺 智裕氏が登壇。
売上15億円を超えたブランドの実例をもとに、一過性のブームで終わらせず、再現性をもって成果を生み出し続ける「インフルエンサーマーケティングの型」を徹底解剖します。
参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。
このセッションで学べること
- 売上15億円超を達成したインフルエンサーマーケティングの具体的事例
- 「認知」で終わらせず「売上・成果」に直結させる施策の組み立て方
- 事業を成長・拡大させ続けるインフルエンサー活用の「型」
その他おすすめセッション
『経営戦略＝マーケティング戦略。J1旋風と売上24億増を牽引したFC町田ゼルビアCOOが明かす「勝敗を最大限活かしたファンビジネス」の最前線』
登壇者：上田 武蔵［FC町田ゼルビア］
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登壇者：池田 卓生［radiko］／髙橋 伸介［サントリーホールディングス］
他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！
MarkeZine Day 2026 Autumn 開催概要
・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:35最終受付）
2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:20～19:50予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料（事前登録制）
・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部