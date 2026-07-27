生成AI時代のブランド差別化をどう実現する？ 競争力向上へとつなげるデータ活用【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AI時代のブランド差別化、“データの質”と統合力が鍵に

「AIの回答」がブランド接点となる今、企業に求められるのは、自社がAIにどう語られているかを正確に把握し、自社の強みをAIに正しく伝えさせる仕組みを構築することです。

AI上でのブランドの「語られ方」はどう捉えれば良いでしょうか？ その把握には、社内データに加え、SNS投稿・オンライン記事など、AIの引用元となる「外部データ」を含めて、示唆を引き出していく視点が必要です。

9月8日（火）11:50～12:20に行われるセッション「生成AI時代、ブランド認知の差は“データの質”で決まる！ ソーシャルリスニング×LLMモニタリングで支える、競合差別化とブランド優位性向上のインサイト戦略」では、Meltwater Japanの中川 寛義氏が登壇します。

セッションでは、ニュース・SNS・オンライン記事、生成AIの回答に現れるブランド言及データを包括的に捉えることで得られるインサイトを、競争力向上へとつなげるデータ活用のフレームワークを事例を交えて解説します。

AI時代のブランディング差別化と、成果につながるデータ活用に取り組む方におすすめのセッションです。参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら