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キーワードマーケティング、ChatGPT広告の運用代行サービスを提供開始

　ベクトルの子会社であるキーワードマーケティングは、OpenAIが展開する「ChatGPT広告（ChatGPT Ads）」の運用代行サービスの提供を開始した。

　2026年6月19日に日本国内向けにChatGPT広告の配信が始まったことを受け、同社は国内ローンチ直後から検証や支援体制構築を進めており、今回サービス提供を開始。広告戦略の設計からクリエイティブの企画・制作、コンバージョン計測環境の実装、継続的な運用・改善提案、他媒体との総合運用まで支援する。

　合わせて、サービス開始フローや配信制限商材、キャンペーン構築・計測のガイドライン、Q＆Aなどを集約した社内ナレッジベースを整備し、今後の機能アップデートに応じて随時更新していく。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/07/24 15:00 https://markezine.jp/news/detail/77238

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