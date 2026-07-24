キーワードマーケティング、ChatGPT広告の運用代行サービスを提供開始

ベクトルの子会社であるキーワードマーケティングは、OpenAIが展開する「ChatGPT広告（ChatGPT Ads）」の運用代行サービスの提供を開始した。

2026年6月19日に日本国内向けにChatGPT広告の配信が始まったことを受け、同社は国内ローンチ直後から検証や支援体制構築を進めており、今回サービス提供を開始。広告戦略の設計からクリエイティブの企画・制作、コンバージョン計測環境の実装、継続的な運用・改善提案、他媒体との総合運用まで支援する。

合わせて、サービス開始フローや配信制限商材、キャンペーン構築・計測のガイドライン、Q＆Aなどを集約した社内ナレッジベースを整備し、今後の機能アップデートに応じて随時更新していく。

【関連記事】

・キーワードマーケティング、トキオ・ゲッツと事業提携 検索創出型マーケティングにIPを活用

・アドウェイズ、「ChatGPT Ads」をはじめとする生成AI向け広告のトータル支援を開始

・博報堂ＤＹホールディングス、ChatGPT上の広告設計・アセット生成を支援する機能を提供開始

・サイバーエージェント、極予測TDにてChatGPTにおける広告のパイロット対応を開始

・電通デジタル、ChatGPTの広告の国内展開に向けたパイロット運用を開始