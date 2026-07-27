7/31まで無料で読める！ 博報堂の門外不出のノウハウを結集したEC起点のマーケティング書

MarkeZineを運営する翔泳社では、7月27日（月）から7月31日（金）まで、書籍『EC起点の事業変革 博報堂式 ECから始める、これからのマーケティング』を無料で全文公開しています。

本書は、博報堂ＤＹグループの専門組織「HAKUHODO EC+」が、数々の企業支援で培ったEC事業に欠かせない知見・ノウハウを体系的にまとめた1冊です。単なる販売チャネルにとどまらない「EC」の真の価値と、ECを起点とした事業全体の変革・マーケティング戦略について解説しています。

「EC事業がうまくいかない五つの理由」を紐解くことから始まり、経営者視点での戦略策定、生活者視点での戦術立案、さらにはマーケティング視点でのフルフィルメント設計やファン化の仕掛けまで、これからの時代に必要な実践手法を体系的に解説しています。

このたび、急変する市場環境において自社のEC戦略や事業変革に悩む皆様を支援すべく、期間限定で本書全文を7月31日（金）まで5日間、無料公開します。ぜひチェックしてみてください。

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