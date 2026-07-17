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杉原剛のドットコネクト！デジタル広告プラットフォーム四半期総括

ChatGPT広告、Google検索再構築、AIエージェント買付…主導権は誰の手に【26年Q2総括】

　絶え間ないアップデートの波から「本質的な変化」をどう見極めるか。本連載では、プラットフォームビジネスアナリストの杉原剛氏が、四半期の重要動向とともにマーケターの実務面でのヒントをお届けします。2026年Q2（4月～6月）のテーマは、「エージェンティック広告のインフラ化」。ChatGPT広告の台頭やGoogle検索の再構築、AIエージェントによる買付の実用化など、広告の入口から取引までが「AI前提」へと一変しました。実験段階を抜け、ついに実稼働を始めた地殻変動を読み解きます。特に、ChatGPT広告の運用における「肝」は必読です。

2026年Q2（4～6月）は“3つの場所”が同時に動いた

　2026年Q2は、「エージェンティック広告（AIエージェントが人に代わって広告の売買・運用を行う仕組み）」が発表やデモの段階から、実際にお金が動く取引インフラへと移った四半期だった。象徴的なのは、3つの場所が同時に動いたことだ。

  • 広告を「売る側」では、OpenAIがChatGPT広告を本格的なプラットフォームへと組み上げた。
  • 「探す入口」では、GoogleがAI Modeを月間10億人規模に育てつつ、その中に広告を載せ始めた。
  • 広告を「買う側」では、世界の大手広告グループがAIエージェントによる枠の買付を実運用に乗せ始めた。

　それぞれは別々のニュースに見えるが、つなげると1本の線になる。「広告の入口」・「取引」・「買い方」が、同じ四半期に揃ってAIエージェント前提へ動いた。本稿では、私がこの四半期にXで取り上げたポストの中から、マーケター視点で特に押さえておくべき3つを選び、背景と実務インパクトを解説する。

トピック1：OpenAIのChatGPT広告が「実験」から「プラットフォーム」へ

　米国で2月に始まったChatGPTの広告は、当初CPM課金・大口広告主限定・最低出稿額20万ドル超という、いかにも実験的なものだった。それがQ2の数ヵ月で、広告事業の体裁を一気に整えた。

　転換点は5月5日。OpenAIはセルフサーブ型の「Ads Manager」をベータ公開し、米国の企業なら代理店を通さず直接出稿できるようにした。同時にCPC（クリック課金）入札を追加し、コンバージョンを計測するピクセルとデータ連携の仕組み（Conversions API）も投入した。広告マネージャー、クリック課金、計測ピクセル、API——広告主が安心して試すための基本部品が、同じ週にまとめて出揃ったことになる。

　注目したいのは、立ち上げの速さよりも「参入障壁の溶け方」だ。最低出稿額は、2月の約20万ドルから、6月にはパートナー経由で実質ゼロまで下がった。広告主から見れば、ChatGPTという新しい面が、既存の運用ツールの延長で触れる「もう1つのチャネル」になりつつある。

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異例のスピードで進む日本市場への展開

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この記事の著者

杉原 剛（スギハラ ゴウ）

ストラクチャー＆シグナルズ株式会社 代表取締役
KDDI株式会社、インテル株式会社を経て、オーバーチュア株式会社（現LINEヤフー広告）、Google日本法人で広告営業戦略を担当。YouTubeの日本事業立ち上げにも広告担当として携わる。企業の成長を後押ししながら、マーケティングの力で人々の暮らしや社会全体を良い方向へ導くコンサルティング会社を目指し、2009年にアタラ株式会社を創業。

2025年12月にアタラ代表を退任。創業経営者として...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/07/17 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50850

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