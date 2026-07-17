ChatGPT広告、Google検索再構築、AIエージェント買付…主導権は誰の手に【26年Q2総括】

絶え間ないアップデートの波から「本質的な変化」をどう見極めるか。本連載では、プラットフォームビジネスアナリストの杉原剛氏が、四半期の重要動向とともにマーケターの実務面でのヒントをお届けします。2026年Q2（4月～6月）のテーマは、「エージェンティック広告のインフラ化」。ChatGPT広告の台頭やGoogle検索の再構築、AIエージェントによる買付の実用化など、広告の入口から取引までが「AI前提」へと一変しました。実験段階を抜け、ついに実稼働を始めた地殻変動を読み解きます。特に、ChatGPT広告の運用における「肝」は必読です。

2026年Q2（4～6月）は“3つの場所”が同時に動いた

2026年Q2は、「エージェンティック広告（AIエージェントが人に代わって広告の売買・運用を行う仕組み）」が発表やデモの段階から、実際にお金が動く取引インフラへと移った四半期だった。象徴的なのは、3つの場所が同時に動いたことだ。

広告を「売る側」では、OpenAIがChatGPT広告を本格的なプラットフォームへと組み上げた。

「探す入口」では、GoogleがAI Modeを月間10億人規模に育てつつ、その中に広告を載せ始めた。

広告を「買う側」では、世界の大手広告グループがAIエージェントによる枠の買付を実運用に乗せ始めた。

それぞれは別々のニュースに見えるが、つなげると1本の線になる。「広告の入口」・「取引」・「買い方」が、同じ四半期に揃ってAIエージェント前提へ動いた。本稿では、私がこの四半期にXで取り上げたポストの中から、マーケター視点で特に押さえておくべき3つを選び、背景と実務インパクトを解説する。

トピック1：OpenAIのChatGPT広告が「実験」から「プラットフォーム」へ

米国で2月に始まったChatGPTの広告は、当初CPM課金・大口広告主限定・最低出稿額20万ドル超という、いかにも実験的なものだった。それがQ2の数ヵ月で、広告事業の体裁を一気に整えた。

OpenAI、ChatGPT広告をフル装備のアドテクプラットフォームへ——CPCビディングと5社パートナー統合が同週に実現



1. CPC入札の実装

a. 米国でクリック目的のCPC入札がライブ化

b. 開始入札額は3〜5ドル、セカンドプライスオークション方式でGoogle広告経験者には馴染みのある設計

c.… — 杉原剛@デジタル広告最新ニュースを毎日最速要約『プラットフォームの思考回路』 (@sugiharg) May 6, 2026

転換点は5月5日。OpenAIはセルフサーブ型の「Ads Manager」をベータ公開し、米国の企業なら代理店を通さず直接出稿できるようにした。同時にCPC（クリック課金）入札を追加し、コンバージョンを計測するピクセルとデータ連携の仕組み（Conversions API）も投入した。広告マネージャー、クリック課金、計測ピクセル、API——広告主が安心して試すための基本部品が、同じ週にまとめて出揃ったことになる。

注目したいのは、立ち上げの速さよりも「参入障壁の溶け方」だ。最低出稿額は、2月の約20万ドルから、6月にはパートナー経由で実質ゼロまで下がった。広告主から見れば、ChatGPTという新しい面が、既存の運用ツールの延長で触れる「もう1つのチャネル」になりつつある。