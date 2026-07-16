unerry、Ogury Japanと連携し広告による来店効果をペルソナ別に分析できるサービスを開始

リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を運営するunerryは、グローバルアドテクノロジー企業の日本法人であるOgury Japanとパートナーシップを締結し、「ペルソナ別 来店計測パッケージ」の提供を開始した。

同サービスでは、unerryの人流データによる来店計測技術およびペルソナインテリジェンスエンジンを活用し、Ogury Japanと連携。純粋な来店リフト効果の計測に加えて、どのペルソナが最も送客効果が高かったのかを可視化する 。

また、キャンペーンデータとOgury独自のペルソナデータを組み合わせ、広告に反応したオーディエンスの興味関心を分析。広告反応者の興味関心とunerryの来店者データを重ね合わせることで、来店率の高かったペルソナの特徴を明確化できる。さらに、来店しやすいペルソナを分析することで、今後のターゲティング戦略やクリエイティブ改善にも活用できる。

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