最大70％ポイント還元！ 翔泳社、AI関連本などPDF版電書セール開催　7月22日まで

MarkeZineを運営する翔泳社では、7月16日（木）から7月22日（水）まで、公式通販サイト「SEshop」でAI関連書籍10点が70％ポイント還元、その他約1,900点が40％ポイント還元となる夏のPDF版電書セールを開催中です。

70％ポイント還元となるのは『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー』や『ChatGPTはどのように動いているのか？』などの10点。

また、40％還元となるのは『AIは世界をどう変えるのか？』や『個人に依存しないチームをつくるトヨタの業務「標準化」』など、ビジネス書が多数対象です。

たいへんお買い得なセール期間に、ぜひ新たな学びを始めてみてください。

なお、SEshopを初めて利用される方には、 会員登録後にすぐ使える500ポイントをプレゼントしています。

特設ページで本を探す

おすすめの本はこちら



1,680ポイント還元

1,260ポイント還元

1,540ポイント還元

1,190ポイント還元

1,400ポイント還元

1,470ポイント還元

1,120ポイント還元

1,120ポイント還元

1,080ポイント還元

880ポイント還元

680ポイント還元

720ポイント還元

他の本を探してみる