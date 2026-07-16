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最大70％ポイント還元！ 翔泳社、AI関連本などPDF版電書セール開催　7月22日まで

　MarkeZineを運営する翔泳社では、7月16日（木）から7月22日（水）まで、公式通販サイト「SEshop」でAI関連書籍10点が70％ポイント還元、その他約1,900点が40％ポイント還元となる夏のPDF版電書セールを開催中です。

　70％ポイント還元となるのは『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー』や『ChatGPTはどのように動いているのか？』などの10点。

　また、40％還元となるのは『AIは世界をどう変えるのか？』や『個人に依存しないチームをつくるトヨタの業務「標準化」』など、ビジネス書が多数対象です。

　たいへんお買い得なセール期間に、ぜひ新たな学びを始めてみてください。

　なお、SEshopを初めて利用される方には、 会員登録後にすぐ使える500ポイントをプレゼントしています。

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1,680ポイント還元		 Gemini、NotebookLM、AI Studioで効率化 Google AI仕事術【PDF版】
1,260ポイント還元
CEOのためのAIの教科書 「AI資本経営」を実現する90日ロードマップ【PDF版】
1,540ポイント還元		 AI時代の質問力 プロンプトリテラシー 「問い」と「指示」が生成AIの可能性を最大限に引き出す【PDF版】
1,190ポイント還元
AIで「論理的思考力」を鍛える本 ChatGPTと会話しながらロジカルシンキングを深める【PDF版】
1,400ポイント還元		 AIでゼロからデザイン【PDF版】
1,470ポイント還元
AIは世界をどう変えるのか？ 「AIをつくった人たち」の証言から読み解く未来【PDF版】
1,120ポイント還元		 深層学習教科書 ディープラーニング G検定（ジェネラリスト）公式テキスト 第3版【PDF版】
1,120ポイント還元
IT戦略の基本が全部わかる本 プロジェクト計画から投資対効果・人材採用・要件定義・マネジメント・事業成長まで【PDF版】
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880ポイント還元
個人に依存しないチームをつくるトヨタの業務「標準化」 ミス・属人化・残業が消える仕事の仕組み【PDF版】
680ポイント還元		 THE MODEL（MarkeZine BOOKS） マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス【PDF版】
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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/07/16 07:00 https://markezine.jp/news/detail/77133

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