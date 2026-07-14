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DAZN、「FIFAワールドカップ2026」広告事業の中間レポートを公開　ブランドリフトに好影響

　スポーツチャンネル「DAZN」は、全104試合をライブ配信している「FIFAワールドカップ2026」における広告事業の中間レポートとして、大会終盤を迎えた時点での広告事業実績、およびブランドリフト調査をはじめとする各種効果検証データを公開した。

　同大会のDAZN上の試合ライブ配信の広告枠は満枠を記録し、単一スポーツコンペティションとしてDAZN過去最大の広告事業実績となった。

複数の指標でブランドに好影響

　大会期間中に実施したブランドリフト調査（広告接触者と非接触者の比較、n＝600。BLSを実施した複数社のリフト値の平均より算出）の平均値において、認知から行動変容に至る複数の指標でブランドリフトを確認した。

  • ブランド認知率：8％増加
  • 広告記憶率：117％増加
  • 広告接触後のネット検索率：43％増加
  • SNSなどへの投稿率：52％増加
【クリック／タップで拡大】

視聴数とエンゲージメントが向上

　大会開幕以降、プラットフォーム全体のトラフィックおよびユーザーのエンゲージメントが向上した。

  • WAU（週間アクティブユーザー）：平均して前月比＋354％、前年同月比＋354％となった。最高値を記録したのは日本対スウェーデン戦があった6月22日週で、前月比＋454％、前年同月同週比＋400％を記録した。
  • 有料会員の平均視聴時間：前月比＋54％、前年同月比＋92％となる約17.9時間。
  • 視聴頻度：有料会員の54％が、ライブ、ハイライト、見逃し配信などの関連コンテンツを20回以上視聴した。
  • 視聴対象：日本代表戦のみならず、それ以外の試合にも視聴が集まった。
ラウンド16までのLIVE視聴数ランキングベスト10【クリック／タップで拡大】

期間中にソーシャルメディアで反響

　大会が開幕した2026年6月11日から7月8日までの期間における、X（旧Twitter）を中心としたソーシャルリスニングの調査結果は次のとおりである（出典：Brandwatch）。

  • シェア：Xでの「ワールドカップ」に関する全投稿のうち、DAZNに関する投稿が16.7％を占めた。
  • 感情分析：DAZNに関する投稿のうち、ポジティブな投稿が4.8％、ネガティブな投稿が1.6％となり、ポジティブが上回った（残りの93.6％は試合実況などのニュートラルな投稿）。
  • 投稿のボリューム：大会期間中（2026年6月11日〜7月8日）の関連投稿のボリュームは、大会前の同日数期間（5月14日〜6月10日）と比較して約17倍に拡大した。

多様なアクティベーション

　今大会の配信においてDAZNは、従来型のハーフタイムや試合前後のブレイクタイムへのインストリーム広告配信をはじめ多様なアクティベーションを実施した。試合視聴を遮らない形での、視聴者の没入度が高いモーメントへの広告配信はブランドのビューアビリティも高く、ブランドリフトに寄与する形となった。

　展開された主なメニューは次のとおり。

  • ハイドレーションブレイクへの広告配信：Lフレーム広告および2BOX広告
  • 中継中のインテグレーション：クロックオーバーレイ
  • インタラクティブ機能：FanZone、Moment Booster、イマーシブビュー、データテインメント
クロックオーバーレイ（1）／クロックオーバーレイ（2）
Lフレーム広告／データテインメント／イマーシブビュー

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