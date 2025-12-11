×
MarkeZineニュース

電通デジタル、電通、DAZNの3社、共同でデータクリーンルームを構築

　電通デジタルは、電通とスポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」と共同で、新たなデータクリーンルーム「DAZN Open Marketing Engine」を構築した。

　電通が保有・連携するテレビ視聴データや位置情報データなどと、DAZNが保有するスポーツコンテンツの視聴データや広告接触データなどを統合することで、人基点の実行動データを基に、テレビやオンラインでのスポーツコンテンツの視聴やスタジアムでの観戦状況といったファン行動の可視化や、それに基づく広告・協賛効果の分析を可能にする。

　スポーツコンテンツを活用したマーケティングでは、視聴デバイスや視聴環境などが多様化したことで、従来の指標では測れない新たな価値が生まれている。一方で、こうした変化により、人基点でのファン行動の正確な把握や、広告・協賛効果の定量的な測定は難しく、スポーツコンテンツの価値証明における課題となっていた。こうした状況に対応するため、3社はこの度の取り組みに至った。

　3社は、本ソリューションを起点に、1stパーティデータや他の企業が保有するデータクリーンルームとの連携、グローバル展開などにも取り組み、企業の課題により広範かつ柔軟に対応する。これにより、スポーツコンテンツの価値証明と企業マーケティングのROI向上を推進していく。

【関連記事】
博報堂、DAZNと戦略的提携　広告プロダクト開発やクリエイティブチーム組成を共同で実施
ドコモとDAZN Japan、包括協業契約を締結　ドコモ会員データを活用した広告事業も視野に
楽天インサイト、LINEのデータクリーンルームと連携した広告効果測定サービスを本格開始
博報堂ＤＹメディアパートナーズ、データクリーンルームとAIを組み合わせた新機能をAaasに追加
ツルハホールディングス、リテールメディア領域でデータクリーンルームを構築

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

2025/12/11 12:00 https://markezine.jp/article/detail/44578

