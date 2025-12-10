LIVE配信は累計10万視聴、売上500万円弱を達成！兵庫県豊岡市のTikTok Shop活用

本記事では、兵庫県豊岡市とIZULCAが共同で実施したTikTok ShopでのショッピングLIVEによるEコマース事例を深掘りします。地方特産品とTikTok Shopの「偶然の出会い」を生むディスカバリーEコマースの相性に着目した豊岡市とIZULCAは、豊岡市ならではのLIVE配信と広告配信を組み合わせ、2日間のLIVEで累計10万視聴、売上500万円弱（9/23～9/24の2日間、合計6時間での売上）という大きな成果を達成しました。この成功を支えた緻密な戦略と、ECで販売を行っている企業やブランドが取り組むべきTikTok Shop活用の具体的なノウハウを、関係者へのインタビューを通じて解説します。

TikTok Shopが作る偶然の出会いに可能性を感じた

━━今回、IZULCAと兵庫県豊岡市がTikTok Shopの活用に至った背景を教えてください。

榎原 TikTok Shopには、ディスカバリーEコマースと呼ばれるユーザーがコンテンツを通じて偶然興味のある商品を発見でき、即座に購入ができる特長があります。この特長と地方の特産品の相性が良いと考えました。地方には品質の高いものが数多くある一方、まだ全国的に知られていないケースが多いためです。

IZULCAでは、TikTok Shopの地方自治体との事例を作るべく様々な自治体・企業とお話をする中で但馬米穀の木村社長とご縁があり、私たちの事業構想をお話ししたところ、兵庫県豊岡市での取り組みに発展しました。

豊岡市は自然豊かで地域産品に恵まれているにもかかわらず、東京や大阪などの都市部から離れているため、その魅力がなかなか全国に伝えきれていないという課題がありました。

株式会社IZULCA（イヅルカ） 代表取締役／CEO 榎原 良樹氏

木村 豊岡市のような地方にある中小企業にとって、ECサイトを開設したり、大規模な催事に出展したりするには、コストや労力の面で大きな負担があります。特に少量しか生産できない特産品は、なかなか発信の機会が得られません。

しかし、TikTok Shopであれば、出店やショップの運営に固定でコストがかからない点がチャレンジしやすいと思い、IZULCA様と取り組むことに決めました。

但馬米穀株式会社 代表取締役 社長 木村 嘉男氏

━━TikTok Shopに出店して運営するのには、どのようなコストがかかるのでしょうか。

王 TikTok Shopでは、出店時の初期費用や月額費用は発生せず、商品が売れた際に販売手数料7％（決済手数料込み）が必要となる仕組みです。

もちろん、TikTok上で商品を知ってもらうための動画制作などにコストはかかりますが、その動画自体が広告宣伝にもなり、今回のケースであれば豊岡市の地域文化や魅力を伝えることにもつながります。ショップの利用自体にコストがかからないのは、TikTok Shopの大きな魅力の一つです。

「地域密着」を追求したLIVE配信

━━今回の取り組みは、豊岡市の官民共創制度を活用されたとのことですが、取り組みの全体像と、LIVE配信の構成・内容で工夫した点を教えてください。

榎原 但馬米穀様と弊社で、豊岡市が用意していた官民共創制度に応募し、採択されたことで実施に至りました。豊岡市から地元の生産者や事業者へ公募が行われ、TikTok Shopと相性の良さそうな7事業者9品目を選定し、販売しました。

LIVE配信は2日間で各3時間ずつ、豊岡市の現地から実施しました。単にスタジオで行うのではなく、地域密着を追求したユニークなロケーション設定が今回の大きな工夫点です。初日は、ちょうど収穫時期を迎えたお米の田園風景をバックに実施し、2日目は城崎温泉街からの中継ロケをしているような雰囲気で配信を行いました。

配信の模様

王 屋内で実施されるLIVE配信が多い中、豊岡市の自然豊かな風景や、温泉街のリアルな雰囲気をそのまま伝える屋外配信は、視聴者にとっても新鮮な体験になったはずです。

また、LIVE中には豊岡市長や市のマスコットキャラクターもご出演いただき、行政とのオフィシャル感のある配信を演出できた点も、信頼性向上に寄与したと考えます。

木村 LIVE配信では、私たち生産者や事業者が直接出演し、MCの方とQ&A形式で商品を紹介しました。テレビショッピングと違い、視聴者からの質問やコメントがリアルタイムでたくさん入ってきます。その質問に的確かつわかりやすく、そして情熱を持って答えることで、双方向のコミュニケーションが生まれます。これが購買意欲につながると感じました。

榎原 ユーザーメリットの創出も意識しました。TikTok Shopからもクーポンを発行いただき、お得感のある価格で商品を提供できました。また、LIVE配信の最中に、予想以上の売れ行きで想定していた販売数が完売したため、その場で木村社長に販売の追加をその場で交渉しました。このライブ感こそが、視聴者を惹きつける大きな要因になったと思います。