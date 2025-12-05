成果を出したコミュニティを表彰する「Commune Community Award 2025」が発表

コミュニティの活性による成果や、その成果を支える取り組みを表彰する「Commune Community Award 2025」の受賞企業が発表された。

このアワードは、コミュニティの力で組織や事業の成長を支援するコミューンが主催しているもの。同社のソリューション「Commune」契約企業が対象となっている。今年のアワードでは7部門・10社が選出された。

【Innovation Award】

既存の枠にとらわれない新しいアプローチや機能を取り入れたコミュニティに贈られる「Innovation Award」は、味の素の「味のもト〜ク」が受賞。月間6,000件超のUGCを創出し、購買行動につながる熱量の高い交流を生み出せたこと、コミュニティを「食の可能性を広げる場」へと進化させたことなどが評価された。

【Best Community Manager Award】

ユーザーとの信頼関係を深め、運営者がリーダーシップを発揮しているコミュニティには、パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーションの「LUMIXコミュニティ」が選ばれた。丁寧な運営による“安心できる居場所の創出”や、それによるLTVへの貢献などが評価ポイントとなった。

【Engagement Excellence Award】

熱意と活気のあふれるつながりを育んでいるコミュニティとして受賞したのは、Sansanの「Sansan User Forum」。ユーザーを主役に掲げ、ユーザー主導でイベントが生まれるような“強い共創文化”を築いてきたことが評価された。

【Business Impact Award】

トリドールホールディングスの「ハピ→カン！コミュニティ」は、業績向上に貢献したコミュニティに贈られる「Business Impact Award」を受賞。同社はこの取り組みを通じて、離職率の改善や社員登用150％増加など、組織全体のエンゲージメント向上を実現している。

【Social Impact Award】

社会的意義をもつ活動を通じて、世の中によい影響を与えているコミュニティに贈られる「Social Impact Award」は、STATION Aiの「STATION Ai Community」が受賞した。相互支援が自然と芽生えるような文化を育み、地域・社会に良い影響を与えるコミュニティへと進化したと評価されている。

【Rising Star Award】

2025年に新たにオープンしたコミュニティが対象の「Rising Star Award」には、ファストノットの「BELMISE MEMBERS」、資生堂の「Club fibona」、NTTデータの「UserForum」が名を連ねた。

【SHIP Special Award】

さらに、他社のコミュニティに対してポジティブな影響を与えたコミュニティに贈られる「SHIP Special Award」では、スタディストの「Teachme Compass」、キュービーネットホールディングスの「Qプラ」が表彰された。