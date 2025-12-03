×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

NEC、「かっぱ寿司」と共同でメタバース広告の効果計測における実証実験を実施

　NECは、「かっぱ寿司」ブランドの回転寿司事業を行うカッパ・クリエイトおよびIP事業を展開するBrave groupと協働し、Roblox上のゲーム「だるまゲーム」におけるメタバース広告の効果計測の実証実験を実施した。

　同実験では、NECが開発したメタバース広告効果を計測するツールのプロトタイプを用いて、広告の視認位置や滞在時間、距離、イマーシブレベルなどを計測・可視化した。

　広告は2025年7月22日から8月24日までの期間中に掲載され、主に10代〜20代前半の若年ユーザーの行動データを収集・分析。実証実験の結果、広告の平均視聴時間は1ユーザーあたり7秒で、総視聴時間は2,200時間を超えた。実験期間中に約80万人のユニークユーザーがログインし、そのうち約60万人が広告を視聴した。また、ゲーム内の滞在データから有効視野角や接触距離、イマーシブレベルなど、新しい広告指標の有用性を確認した。

　今後、NECはFortnite・ZEPETO・VRChatなど他プラットフォームとの連携やO2O（Online to Offline）統合施策、送客・購買・コンバージョン計測など、広告主のROI最大化に貢献する広告ソリューション開発を推進していく。

【関連記事】
博報堂ＤＹホールディングス、「メタバース生活者定点調査」実施　メタバース内広告が認知興味に好影響
Hakuhodo DY ONEら、メタバース向けアイテムを扱うマーケットプレイスのβ版をオープン
草津温泉、メタバースを活用したプロモーションプロジェクトを始動　ゲームを通じた観光体験を提供
HIKKY、2025年夏季のメタバースイベント出展パッケージを提供開始　若年層のブランド認知を実現
クラスター、博報堂設立のコミュニティ型プロジェクト「メタバース生活者ラボ」に参画

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/03 13:00 https://markezine.jp/article/detail/50125

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「人を動かす」とは何か？ 電通・佐藤真木氏が説く、感覚を「型」で捉えるインサイト発掘術 NEW
  2. 2
    AI時代のBtoBマーケは「意思」が左右する。独立した富家氏が説く、インハウスケイパビリティの重要性
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    ワーカーと事業者の長期的な関係をつなぐ、タイミー中川氏が語るツーサイドプラットフォームのCRM戦略 NEW
  5. 5
    CVR286％を実現！認知で終わらず獲得までつなげたNTTドコモ ahamoの「スマホ不安超常現象」
  6. 6
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  7. 7
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」 NEW
  8. 8
    「生成AI時代」のその先は？アクセンチュアに聞く、AIエージェントがもたらすマーケティングの未来
  9. 9
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  10. 10
    なぜLTVが伸びる？ファンケルとGDOの戦略に見る成功の共通点
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  5. 5
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  6. 6
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  7. 7
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  8. 8
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  9. 9
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  10. 10
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは