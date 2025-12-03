NEC、「かっぱ寿司」と共同でメタバース広告の効果計測における実証実験を実施

NECは、「かっぱ寿司」ブランドの回転寿司事業を行うカッパ・クリエイトおよびIP事業を展開するBrave groupと協働し、Roblox上のゲーム「だるまゲーム」におけるメタバース広告の効果計測の実証実験を実施した。

同実験では、NECが開発したメタバース広告効果を計測するツールのプロトタイプを用いて、広告の視認位置や滞在時間、距離、イマーシブレベルなどを計測・可視化した。

広告は2025年7月22日から8月24日までの期間中に掲載され、主に10代〜20代前半の若年ユーザーの行動データを収集・分析。実証実験の結果、広告の平均視聴時間は1ユーザーあたり7秒で、総視聴時間は2,200時間を超えた。実験期間中に約80万人のユニークユーザーがログインし、そのうち約60万人が広告を視聴した。また、ゲーム内の滞在データから有効視野角や接触距離、イマーシブレベルなど、新しい広告指標の有用性を確認した。

今後、NECはFortnite・ZEPETO・VRChatなど他プラットフォームとの連携やO2O（Online to Offline）統合施策、送客・購買・コンバージョン計測など、広告主のROI最大化に貢献する広告ソリューション開発を推進していく。

