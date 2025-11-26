稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価

スキマバイトサービス「タイミー」は、積極的な施策で登録ワーカー数が1,190万人（2025年7月末時点）を超える急成長を遂げる一方、「既存会員の稼働率向上」という新たな課題に直面していた。この課題に対し同社は、LINEヤフーの「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型）」における、「アプリデータを活用した動的ディスプレイ広告」を採用。ワーカー一人ひとりに最適な求人広告を自動表示することで、稼働率や稼働転換率の向上、CPAの圧縮を実現し、事業目標の達成に大きく貢献した。本記事では、広告主であるタイミー、運用を支援したCyberACE、サービスを提供するLINEヤフーの担当者に取材。課題解決に至るまでの道のりと、成功の裏側について聞いた。

登録者数1,190万人超え。タイミーが最重要指標に置く「稼働率」

MarkeZine編集部（以下、MZ）：はじめに、スキマバイトサービス「タイミー」と、グロースマーケティングチームの役割について教えてください。

本田（タイミー）：「タイミー」は、ワーカーの働きたい時間と事業者の働いて欲しい時間をつなぐ、スキマバイトのプラットフォームサービスです。2025年7月現在、導入企業は20万社、登録ワーカー数は1,190万人を超え、スキマバイトを代表するサービスとして、全国の幅広い属性の方々にご活用いただいています。

そのなかで、私たちグロースマーケティングチームが担うミッションは、ワーカーと事業者の両方を増やしていくことです。タイミーの事業は、働きたい方と人手が欲しい企業の双方が増えることで成長するため、私たちは「toC（ワーカー向け）のデジタル領域」「toB（事業者向け）のデジタル領域」「toBのオフライン領域」という3つの領域から、サービスのグロースを推進しています。

株式会社タイミー

マーケティング本部 マーケティングコミュニケーション部グロースマーケティングチーム リーダー

本田 朋史氏

MZ：今回、Yahoo!広告を活用された「toCのデジタル領域」では、どのようなKPIを設定されているのでしょうか？

本田（タイミー）：今回の施策に関わる「toCのデジタル領域」では、「稼働率」および「DAU（デイリーアクティブユーザー）」をKPIに設定しています。事業を継続的に成長させるには、登録者数を増やすだけでなく、実際に働いていただく方の割合、つまり「稼働率」を高めることが不可欠だからです。この稼働率は、わずか1%の向上でも事業に大きなインパクトをもたらすため、チームの最重要指標と位置付けています。

潜在ワーカーをどう動かす？タイミーがYahoo!広告を選んだ2つの決め手

MZ：今回、Yahoo!広告の動的ディスプレイ広告を活用するに至った背景には、どのような課題があったのでしょうか？

江崎（タイミー）：「求人への申し込みに至らないワーカーの増加」が課題としてありました。元々グロースマーケティングチームは「アプリのインストール数最大化」を主なミッションとしており、月間数億円規模の予算でデジタル広告を幅広く展開していました。その結果、インストール単価を抑えながらワーカー数を順調に増やすことはできたのですが、一方で「アプリはインストールしたものの、実際にはアプリ上の求人への申し込みに至らない」というケースが多く発生してしまったのです。そこで、この課題を解決するため、長期間アプリを起動していない方や、まだ一度も働かれていない方を対象としたリターゲティング広告へと、戦略の舵を大きく切ることにしました。

株式会社タイミー

マーケティング本部 マーケティングコミュニケーション部グロースマーケティングチーム

江崎 百佳氏

MZ：リターゲティング広告に着手するうえで、数ある選択肢のなかからYahoo!広告を選ばれた理由を教えてください。

江崎（タイミー）：決め手は2つあります。1つ目は「ディープリンク（アプリの特定の画面に遷移させることのできるリンク）」を活用できる点です。一般的な広告（アプリダウンロードリンクを利用したもの）では、魅力的な求人が訴求されたバナーをクリックしても、アプリストアに遷移してしまいます。ワーカーは、興味を持った求人をアプリ内でまた一から探し直さなければならず、この手間が離脱の原因になっていました。その点、ディープリンク機能を使えば、広告で見た求人の詳細ページへ直接遷移させることが可能です。これにより、ワーカーはストレスなく求人の申し込みまで進めるため、CVR（申し込み転換率）の向上が期待できました。

江崎（タイミー）：2つ目は「データフィード」で運用工数を大幅に削減できる点です。タイミーには日々数万件から数十万件もの求人が寄せられます。これら一つひとつの求人に対して、手動で広告とディープリンクを設定するのは現実的ではありません。しかし、データフィード（求人などのデータを、広告媒体の仕様に合わせて送信する仕組み）を活用すれば、膨大な数の求人広告を自動で生成し、最適な出し分けまで可能です。求人ごとにパーソナライズされた広告を配信する上で、この機能は不可欠でした。