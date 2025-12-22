×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
アジャイルマーケターの挑戦（AD）

イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？

　2017年に「イオンお買物アプリ」をリリースしたイオンリテール。機能のアップデートやパーソナライゼーションの強化によって、1,400万人を超えるアプリ会員の買い物体験を向上し、顧客のロイヤルティを高めている。大規模な1to1コミュニケーションを支えているのは、カスタマーエンゲージメントプラットフォームの「Braze」だ。本稿ではイオンリテールのCRMをリードする田中香織氏と、同氏に伴走するBrazeの紺野氏を取材。AIとデータを活用した最新の事例についてうかがった。

買い物を義務的な営みにしないために

──まずはお二人の自己紹介からお願いします。

田中：新卒でイオンに入社して以来、一貫してマーケティングの領域を担当しています。

イオンリテール　営業企画本部 デジタル企画部 部長　田中 香織氏
イオンリテール　営業企画本部 デジタル企画部 部長　田中 香織氏

田中：新規事業のプロモーションや、クーポンを活用したデジタルマーケティング事業に携わったのち、マスプロモーションから店舗におけるプロモーションに至るまで、一気通貫で請け負う組織をイオンリテール内でマネージャーとして立ち上げました。現在はデジタル企画部の部長として、リテールメディアの推進やアプリ、サイネージの開発および活用によるお客様のロイヤルティ向上に努めています。

紺野：私はシステムエンジニアとしてキャリアをスタートさせました。小売企業向けの購入予測モデルを作成する新規事業に携わったことが、マーケティングに興味を持ち始めたきっかけです。

Braze　カスタマーエクスペリエンス本部 カスタマーサクセス部 プリンシパル カスタマーサクセスマネージャー　紺野 賢氏
Braze　カスタマーエクスペリエンス本部 カスタマーサクセス部 プリンシパル カスタマーサクセスマネージャー　紺野 賢氏

紺野：その後、2社のグローバルソフトウェアベンダーで製品の提案・導入支援に従事しました。現在はBrazeのカスタマーサクセスマネージャーとして、製品の活用支援を担当しています。

──イオンリテールでは、アプリを中心としたロイヤルティ施策を推進されているとうかがいました。

田中：当社のような総合小売会社は、衣食住に加えてヘルス＆ビューティーの商品をフルラインで扱っています。忙しい毎日を送るお客様の買い物が義務的なものにならず、利便性や楽しさ、新たな発見を見出せるようにサポートすることが私たちのミッションです。

会員のペルソナを描き出す170項目

──顧客の買い物をサポートする目的で、どのようなことに取り組んでいますか？

田中：2017年より提供している「イオンお買物アプリ」を通じて、1to1のコミュニケーションに注力しています。たとえばアプリ内の「見つける」タブ内の「いるかも」欄では、過去にその方が購入した商品の履歴に基づいてレコメンドを表示します。さらに、レコメンドした商品のうち、今まさにクーポンの配布やキャンペーンの対象となっている商品を優先的に表示することで、お得な買い物体験を創出しています。

　先日リリースした「店内モード」では、来店したお客様のアプリを自動で店内モードに切り替え、商品のバーコードをお客様自身がスキャンしながらカートに入れられる「レジゴー」機能やスタンプ機能など、店頭ですぐに使いたい機能を取り入れるようにしました。

　アプリの「買うかもリスト」では、お客様が買いたい商品をフリーワード登録したり、クーポンのプラスボタンを押してリストに追加したりできます。要はオリジナルの買い物リストを作成して、買い忘れを防ぐための機能です。また、来店前に購入する商品を考えていただく機会の創出も目的としました。

イオンお買物アプリの画面キャプチャ
【クリック／タップで拡大】
イオンお買物アプリの画面キャプチャ。左から見つけるタブ内のいるかも欄、店内モード、買うかもリスト。「買い物リスト」「いるものリスト」という名称は義務的な意味合いが強くなるため、あえて「買うかも」「いるかも」とすることでメモのような気楽さを生み出している

──最近はAIやデータを活用した新たな取り組みも進めているそうですね。

田中：「消費サイクルリマインド」という機能のPoCを進めています。たとえば、洗濯用洗剤の消費スピードは家庭によって異なりますよね。各家庭で洗濯用洗剤が切れるタイミングに合わせて「そろそろ買いませんか？」というリマインドをプッシュ配信で行う機能が消費サイクルリマインドです。この配信にBrazeを活用しています。

　「AI活用パーソナライズ」も、新たなチャレンジの一つです。当社には、購買データや行動データに基づいて独自に分類した、趣味嗜好を示す170項目があります。この170項目を1,400万人超のアプリ会員様お一人おひとりに付与し、AIを用いて精緻なターゲティングを行っています。

パーソナライズの概要図
【クリック／タップで拡大】

田中：たとえば、似た項目に当てはまるAさんとBさんがいたとします。Aさんは購入済みでBさんは未購入の商品があった場合、Bさんにその商品の広告を表示するイメージです。リテールメディアとしての役割も持つイオンお買物アプリでは、AI活用パーソナライズによってメーカー様にも大きな価値を提供できると考えています。

次のページ
1,400万人超の会員と遅延なき1to1コミュニケーション

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
アジャイルマーケターの挑戦連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：Braze株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/22 10:30 https://markezine.jp/article/detail/49900

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  2. 2
    KDDIが実践する、統合コミュニケーションの全貌　データ、AI、組織など5領域で実現する全体最適化
  3. 3
    「全員プランナー化」が現実に。AIとの“忖度なき壁打ち”で、プラニングの解像度が劇的向上
  4. 4
    TikTok、2026年のビジョン。注力する領域はブランディング／コマース／リード獲得／アプリ広告
  5. 5
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは
  6. 6
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  7. 7
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  8. 8
    5年で売上20倍「ARAS」のMeta広告戦略　獲得広告の“伸び悩み”を打ち破った2つの方針とは？
  9. 9
    大回遊時代の購買潮流を捉え、新しい顧客接点の攻略に導く「偶発購買×トライブ」マーケティングとは？
  10. 10
    支出人数は減少？「推し活」盛況の背景で起きている市場の変化～コンテンツとの新たな“出会い”がカギに
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  7. 7
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  8. 8
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  9. 9
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  10. 10
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー