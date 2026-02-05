LINEヤフー、Yahoo!広告のディスプレイ広告においてインストリーム広告を全広告主に提供開始

LINEヤフーは、「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型）インストリーム広告（以下、インストリーム広告）」を全広告主向けに提供開始した。これにより、「Yahoo!広告」のアカウントを持つ広告主は、誰でもインストリーム広告を利用可能となる。

インストリーム広告は、動画番組内に設けられた広告枠へ出稿できる運用型の広告ソリューションだ。パソコンやスマートフォンの他、コネクテッドTVにも配信でき、TVerと連携した「TVer PMP」やABEMAと連携した「AJA SSP」などへの接続に対応。また、LINEヤフーの持つデータを活用したターゲティングや、認知から購入に至るまでの広告効果の測定も行える。

