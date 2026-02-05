×
MarkeZineニュース

LINEヤフー、Yahoo!広告のディスプレイ広告においてインストリーム広告を全広告主に提供開始

　LINEヤフーは、「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型）インストリーム広告（以下、インストリーム広告）」を全広告主向けに提供開始した。これにより、「Yahoo!広告」のアカウントを持つ広告主は、誰でもインストリーム広告を利用可能となる。

　インストリーム広告は、動画番組内に設けられた広告枠へ出稿できる運用型の広告ソリューションだ。パソコンやスマートフォンの他、コネクテッドTVにも配信でき、TVerと連携した「TVer PMP」やABEMAと連携した「AJA SSP」などへの接続に対応。また、LINEヤフーの持つデータを活用したターゲティングや、認知から購入に至るまでの広告効果の測定も行える。

LINEヤフー、AIエージェント実装の「Connect One構想」と新機能群を発表
LINEヤフー、Yahoo!・LINE公式アカウント等の法人向けサービスに関する透明性レポートを公開
LINEヤフー、「DS.INSIGHT」に行動データ起点の新機能を試験導入　LINEデータも連携予定
LINEヤフー、LINE公式アカウントにおいて新たに「ビジネスプロフィール」を提供開始
LINEヤフー、「LINEミニアプリ」内のYahoo!広告による収益化機能を提供開始

2026/02/05
2026/02/05 15:15 https://markezine.jp/article/detail/39571

