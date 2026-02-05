【参加無料】大王製紙「エリエール」に学ぶ、売上貢献のためのファンづくりSNS戦略

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「SNSは事業成長に効いているの？」の問いに答えられるか

「SNS運用を担当しているが、その成果が社内に評価されない」「どう売上に効いているのか、説明しきれない」――このような課題にぶつかっているSNS担当者は多いのではないでしょうか。

3月3日（火）13:40～14:20に行われるセッション『SNS起点で“売れる認知”をつくる！大王製紙「エリエール」に学ぶ、売上貢献のためのファンづくりSNS戦略』は、そんなSNS担当者にぜひおすすめしたいセッション。会員組織、ブランドサイト、他部署などを掛け合わせた、SNSを起点にしたファンづくりについて、担当者が詳しく紹介します。

「ファンづくりの全体設計」「KPI設計」「SNSからの波及導線のつくり方」など、明日から自社でも実践できる再現性のあるポイントも解説も！ 参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら