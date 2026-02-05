×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

【参加無料】大王製紙「エリエール」に学ぶ、売上貢献のためのファンづくりSNS戦略

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「SNSは事業成長に効いているの？」の問いに答えられるか

　「SNS運用を担当しているが、その成果が社内に評価されない」「どう売上に効いているのか、説明しきれない」――このような課題にぶつかっているSNS担当者は多いのではないでしょうか。

　3月3日（火）13:40～14:20に行われるセッション『SNS起点で“売れる認知”をつくる！大王製紙「エリエール」に学ぶ、売上貢献のためのファンづくりSNS戦略』は、そんなSNS担当者にぜひおすすめしたいセッション。会員組織、ブランドサイト、他部署などを掛け合わせた、SNSを起点にしたファンづくりについて、担当者が詳しく紹介します。

　「ファンづくりの全体設計」「KPI設計」「SNSからの波及導線のつくり方」など、明日から自社でも実践できる再現性のあるポイントも解説も！　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

3月3日（火）14:35～15:05

『参加者数を最大化するBtoC販促の定石～スマホ完結のデジタルギフトで「応募の心理的ハードル」を下げ、CV率を劇的に向上させる手法』

3月3日（火）15:20～15:50

『指名検索CV数215%増！CPA最適化、認知施策の限界を超え“選ばれる理由”を設計するミドルファネル攻略』

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/05 07:00

