BtoB企業の営業・マーケティング施策へのデジタル活用意識、コロナ禍前の水準に回帰【ALUHA調査】

BtoBマーケティングコンサルティングを展開するALUHAは、BtoB企業の営業・マーケティングにおけるデジタル活用意識調査の結果を発表した。同調査は2019年から2025年まで、2,197名を対象に行われた。

調査の結果、コロナ禍の2020年から2021年には、Webサイトやメール（MAなど）を中心としたデジタル活用に対する意識が高まった。しかし、2023年以降は徐々に低下。2024年～2025年にはコロナ前の水準に戻った。また、「デジタル活用をするつもりはない」と回答する企業もコロナ禍前から増加した。

【調査概要】

調査期間：2019年6月17日～2025年12月31日

調査方法：ALUHAのWebサイトによるアンケート調査

調査対象：BtoB企業の営業やマーケティングの担当者、責任者（個人や個人事業主も含むBtoB企業以外の回答は除外）

有効回答数：2,197名

調査実施：ALUHA

