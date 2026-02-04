×
MarkeZineニュース

BtoB企業の営業・マーケティング施策へのデジタル活用意識、コロナ禍前の水準に回帰【ALUHA調査】

　BtoBマーケティングコンサルティングを展開するALUHAは、BtoB企業の営業・マーケティングにおけるデジタル活用意識調査の結果を発表した。同調査は2019年から2025年まで、2,197名を対象に行われた。

　調査の結果、コロナ禍の2020年から2021年には、Webサイトやメール（MAなど）を中心としたデジタル活用に対する意識が高まった。しかし、2023年以降は徐々に低下。2024年～2025年にはコロナ前の水準に戻った。また、「デジタル活用をするつもりはない」と回答する企業もコロナ禍前から増加した。

クリックして拡大

【調査概要】
調査期間：2019年6月17日～2025年12月31日
調査方法：ALUHAのWebサイトによるアンケート調査
調査対象：BtoB企業の営業やマーケティングの担当者、責任者（個人や個人事業主も含むBtoB企業以外の回答は除外）
有効回答数：2,197名
調査実施：ALUHA

【関連記事】
BtoB企業の営業担当、約9割が「新規開拓のやり方」に課題を感じる【ラクス調査】
BtoBマーケティング担当者にアンケート、認知のきっかけ「出入りの業者・営業」が低下【メディックス】
BtoBサイトスコア、物流大手3社が高スコアを獲得／トライベック・ブランド戦略研究所調査
デジタルマーケティング研究機構、BtoB企業向けの「GTM DMIモデルver.1.0」を無償公開
WPPとIBM、生成AIを活用したBtoBマーケティングのソリューションを提供開始

