連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

電通グループが掲げる「CX-Connect」から紐解く、顧客とつながり続けるために大切なこと（AD）

LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション

　多様なデータを正しく分析し、顧客一人ひとりに合わせたブランドコミュニケーションを実現するにはどうすればよいのか。dentsu Japan（国内電通グループ）が掲げる「CX-Connect」を体現する事例を紹介していく本連載、今回は「パーソナライズドコミュニケーション」をテーマに、日本コカ·コーラのコーヒーブランド「ジョージア」のLINE公式アカウント施策についてインタビュー。プロジェクトを担当した電通の田中氏、電通デジタルの土屋氏、電通プロモーションプラスの藤田氏に、パーソナライズドコミュニケーションの設計戦略やデータ活用のポイントをうかがい、ユーザーとつながり続けるLINE運用の秘訣を探った。

購買と“ブランドラブ”をどう両立すればよいのか

MarkeZine編集部（以下、MZ）：顧客との質の高いコミュニケーションの実現は、ブランドにとって長く大きなテーマです。dentsu Japanとして様々なブランドの支援をする中で、昨今はどのような悩みを抱える企業が多いと感じていますか。

田中：ブランド認知の接点やタイミングが複雑化しているため、それを購買にどうつなげるかが課題になっています。一方で、販促を強化すると、ブランドのメッセージを伝えることが難しくなりがちです。この購買と“ブランドラブ（顧客のブランドへの愛着や好意度）”を両立させることが大きな課題です。

　そのカギとなるのがパーソナライズドコミュニケーションです。しかし、マーケティング施策を設計する際に、「誰に」「何を」というポイントが曖昧なまま進めているケースも実は少なくありません。

株式会社電通 第1マーケティング局 エンゲージメントコンサルティング部 シニア・マーケティングコンサルタント 田中紀美恵氏
株式会社電通 第1マーケティング局 エンゲージメントコンサルティング部
土屋：ユーザーの行動データを把握できる環境が整ってきた中、「どのデータをどのように使うのか」という戦略の組み立て方が課題になっています。分析ツールも数多くありますが、それらの違いを理解するための情報や知見が十分でないと悩む企業も少なくありません。

　パーソナライズドコミュニケーションを実現するためには、一人ひとりのユーザーを深く知ろうとすること、ユーザーがつながり続けたいと思える関係性を作ることが、データ活用における重要なポイントとなります。

藤田：「お客様とつながる施策」を求める企業が増えています。田中の指摘にもあったように、販促を目的としたプロモーション施策であっても、“オトクな訴求”だけでなく、ブランドとして伝えたいメッセージも訴求することが求められています。売り上げにつながるかどうかと、ブランドメッセージの最適なバランスの実現が大きな課題です。

MZ：そのような課題に対応するためには、どうすればよいのでしょうか。

田中：ハード面から考えるのではなく、まずは目標を明確にして施策に落とし込むことが必要です。この後お話しするプロジェクトも、LINE公式アカウントの立ち上げを起点にしたわけではありません。目標を実現するために必要な手段を考え、その結果、LINEを用いた施策を設計しました。

「毎日をハッピーにする」ジョージアのLINEを活用したコミュニケーション

MZ：今回の取材では、日本コカ·コーラの展開するコーヒーブランド「ジョージア」の取り組みについてうかがっていきます。

田中：取り組みでは、ジョージアブランドとしては、「ココロとカラダが自分のペースで前向きになる。」というコンセプトが出発点。LINEは、そこをベースに「一人ひとりに合った、毎日のちょっとしたハッピーをお届けする」目的で、LINE公式アカウントの施策を設計しました。2025年2月にLINE公式アカウントを開設し、毎週月曜の朝にクーポンを配信しています。

　ただクーポンを配布するのではなく、嬉しい気持ちを感じられるその人に合ったメッセージを一緒にお届けしています。「コーヒーを飲みながら、1日をハッピーに過ごしてほしい」という思いを込めています。

　加えて、ブランドアンバサダーであるAdoさんのコンテンツもユーザー体験の観点で作り込みました。Adoさん公式のLINEスタンプの他、ユーザーの気分に合わせたプレイリストやメッセージなどのコンテンツを配信。ジョージアのLINE公式アカウント上でありながらAdoさんのアイコンからメッセージが送られてくるギミックなど、細かい部分まで「体験」を大切に設計しました。

MZ：Adoさんを起用した理由をお聞かせください。

土屋：ジョージアブランドではより幅広い層、特に若いお客様を増やしていきたい課題がありました。そこでブランドの象徴として、若年層の認知が高く、変幻自在な7色の歌声を持ち「一人ひとりの自分らしくいたいニーズ」にチューニングすることができるAdoさんを起用したコミュニケーションを開始することとなりました。

株式会社電通デジタル マーケティングコミュニケーション領域 第1アカウントプランニング部門 第1事業部 第3グループ シニアアカウントプランナー 土屋賢哉氏
株式会社電通デジタル マーケティングコミュニケーション領域 第1アカウントプランニング部門 第1事業部 第3グループ
MZ：メッセージとクーポンを毎週月曜の朝に配信する狙いもお教えいただけますか。

藤田：ペットボトルコーヒーは、持ち歩いたりデスクの横に置いたりしながら何度かに分けてゆっくり飲めることが魅力です。朝に購入いただき、1日のお供にしてもらいたい。前向きな気持ちで1日を過ごせるように、背中を押す存在になりたい。そのリズムを一週間の最初の月曜日に作りたい。そんな思いを込めた設計にしています。

動的に変化するユーザーデータをとらえ、より深いつながりの実現へ

関連リンク
電通グループが掲げる「CX-Connect」から紐解く、顧客とつながり続けるために大切なこと連載記事一覧

この記事の著者

加納 由希絵（カノウ ユキエ）

フリーランスのライター、校正者。

地方紙の経済記者、ビジネス系ニュースサイトの記者・編集者を経て独立。主な領域はビジネス系。特に関心があるのは地域ビジネス、まちづくりなど。著書に『奇跡は段ボールの中に ～岐阜・柳ケ瀬で生まれたゆるキャラ「やなな」の物語～』（中部経済新聞社×ZENSHIN）がある。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社電通コーポレートワン

提供：株式会社電通コーポレートワン

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/22 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50065

