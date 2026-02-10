広告の不正クリックは排除し、CV率は上げて、機会損失は防ぐ。ファベルカンパニー発の新手法＆事例解説！

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

CPA高騰、増える不正クリック・コンバージョンへの対策を考える

Web広告費やクリック単価の高騰、AIの発達により増加する不正クリック･コンバージョンなど、Webマーケティングにおける課題は尽きません。LP改善や離脱ユーザー防止といった施策で成果を出しながら、これらの課題を解決するにはどうしたらいいでしょうか？

3月4日（水）16:05～16:35に行われるセッション「Web広告効率を劇的に改善して売上UPにつなげる新手法 ～不正を排除し､欲しい人に届け､機会を逃さない～」では、2,000以上のCRO事例データベースを持つFaber Companyが確立したソリューションを紹介します。

「不正広告を排除して欲しい人により多く届け、LPのCV率を高め､離脱ユーザーをLINEで引き上げて機会損失を防げる」という新手法と、改善効果について事例を交えて知ることができるセッションです。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら