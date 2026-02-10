×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

広告の不正クリックは排除し、CV率は上げて、機会損失は防ぐ。ファベルカンパニー発の新手法＆事例解説！

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

CPA高騰、増える不正クリック・コンバージョンへの対策を考える

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　Web広告費やクリック単価の高騰、AIの発達により増加する不正クリック･コンバージョンなど、Webマーケティングにおける課題は尽きません。LP改善や離脱ユーザー防止といった施策で成果を出しながら、これらの課題を解決するにはどうしたらいいでしょうか？

　3月4日（水）16:05～16:35に行われるセッション「Web広告効率を劇的に改善して売上UPにつなげる新手法 ～不正を排除し､欲しい人に届け､機会を逃さない～」では、2,000以上のCRO事例データベースを持つFaber Companyが確立したソリューションを紹介します。

　「不正広告を排除して欲しい人により多く届け、LPのCV率を高め､離脱ユーザーをLINEで引き上げて機会損失を防げる」という新手法と、改善効果について事例を交えて知ることができるセッションです。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月4日（水）11:55～12:25

ネスレ日本流・消費者理解の“深化術” ――「コンシューマーファースト」で読み解く、ソーシャルデータの真価（仮）

3月4日（水）14:35～15:05

AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義するー

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/10 07:00

