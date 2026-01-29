×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
ホットリンクが探る、SNS活用企業の成功の秘訣

「スパイスといえばGABAN」を目指して、純粋想起率をKPIにしたハウス食品のInstagram戦略

　SNS支援のホットリンクが「SNSをうまく使ってる」「あの企画良かった」という企業に取材し、成功の秘訣を探る本連載。今回はハウス食品のスパイスブランド「GABAN（家庭用製品）」です。2024年5月に開設したInstagramアカウント「GABAN Magazine」は、わずか1年半でフォロワー10万人を突破。中期経営計画で掲げる「洋風スパイス売上No.1」を実現するため、純粋想起率をKPIとしてSNS運用を通じたブランド育成に取り組んでいます。KPI設定や、具体的な取り組みの工夫について、ハウス食品の中村りか氏、丸子絵里奈氏、伊藤禎尚氏に話をうかがいました。

洋風スパイス売上No.1を目指し、Instagramを開設

――はじめに皆さんのご担当領域について教えてください。

写真左より、ハウス食品株式会社 食品事業本部 事業戦略企画部 ブランドプロモーション企画課 チームマネージャー　中村 りか氏、同課 伊藤 禎尚氏、同課 チームマネージャー　丸子 絵里奈氏
写真左より、ハウス食品株式会社 食品事業本部 事業戦略企画部 ブランドプロモーション企画課 チームマネージャー　中村 りか氏、同課 伊藤 禎尚氏、同課 チームマネージャー　丸子 絵里奈氏

中村：私たちは、事業戦略企画部のブランドプロモーション企画課に所属しています。課内にはカレー、レトルト、スナック、デザートなどを担当するチームがある中で、私たちはパウダースパイスを担当しています。パウダースパイスの中核でもあるGABANブランドについては、GABAN Magazineを基点にした、プロモーションの企画立案・実行をしています。

伊藤：私は現在、主にGABAN Magazine内のシェフコンテンツの制作や営業支援、スパイスに関する情報収集なども行っています。

丸子：私は中村や伊藤とは別のチームに所属し、ペーストスパイスとパウダースパイスを横断するようなプロモーション企画を担当しています。たとえば、そうめんなど季節で流通量に強弱のある商品に対して、スパイス全体を使ってどのようなプロモーションを仕掛けるかなどを考えています。また10年以上の営業経験を活かして、GABAN Magazineを活用した量販店での販促や営業との連携を主に担当しています。

――GABAN Magazineの役割や位置づけ、KPIについて教えてください。

中村：当社は中期経営計画で「洋風スパイスの売上No.1を目指す」という目標を設けています。特にGABANの売上を強化するべく、2024年5月末にInstagramアカウント「GABAN Magazine（@gaban_magazine）」を立ち上げました。KPIは純粋想起率の向上としています。

画像を説明するテキストなくても可
Instagram「GABAN Magazine」とWebサイトを同じタイミングで開設

――KPIをフォロワー数などわかりやすい指標にしていない理由はなんですか？

伊藤：もちろんフォロワー数も注視していますが、フォロワー増はゴールに向けたプロセスのひとつです。純粋想起率はブランドを継続的に育成していくための、KGIに近い、重要度の高いKPIなのです。

　スパイスというカテゴリーは、ブランドの指名買いが起きにくいです。しかし、GABANは元々業務用のスパイスで、お客様にも一定そのように認知いただけています。Instagramのコンテンツを通して、さらに「スパイスといえばGABAN」と想起してもらうことで、ブランドを強化できると考えています。また、弊社の調査によって「純粋想起率を上げることが売上につながる」というデータもあり、純粋想起率向上を目指すことはInstagram以外も含め社内の共通認識のひとつになっています。

中村：純粋想起率はすぐに上がるものではありません。しかし、一度高めることができれば、永続的な関係作りが可能です。Instagram運用は短期的な売上促進策ではないという意味合いが大きいため、半期に一度、社内でも「GABAN Magazineは純粋想起率に寄与するもの」と必ず説明しています。また、体験価値をキーワードに、リアルイベントとInstagramを連動させる取り組みも始めています。

ブランドガイドラインを軸に、投稿の3本柱を確立

――アカウント運用において、ターゲットやコンテンツの方向性はどのように組み立てていますか。

伊藤：GABANを強化していく前段階で、改めて「GABANのブランドとは何か」を考え、ブランドガイドラインを策定しました。ワークショップやリサーチを重ね、ブランドとしての思いとお客様の実態を言語化し、生まれたのが「プロフェッショナルインスピレーション」や「あなたのそばにいるプロ」という言葉です。これらを大切に、軸をブラさない運用を重要視しています。

中村：ブランドガイドラインを踏まえてInstagramのトンマナや、ターゲットを決めています。迷ったときに立ち返れる「道しるべ」ですね。

　具体的なターゲットとしては、アカウント開設1年目は「料理にこだわりのある人」、2年目からはもう少し裾野を広げて「料理好きな人」としています。コンテンツは月8本投稿しており、シェフコンテンツが5本、料理家コンテンツが2本、「何でもやってみる」がコンセプトのオリジナルコンテンツが1本という割合です。

　当初はターゲットが料理にこだわりのある人だったので、プロが家でも作れる料理を紹介することで、料理への「憧れ」や「作ってみたい」という気持ちの醸成を狙い、シェフコンテンツをメインにしてきました。一方で、もっと簡単にスパイスを試していただきたいという思いもあるので、本格的な料理に比べると簡便な使い方ができる料理家コンテンツも用意しています。

画像を説明するテキストなくても可
シェフコンテンツ（例）
画像を説明するテキストなくても可
料理家コンテンツ（例）

　また、オリジナルコンテンツはスパイスの説明や読むレシピ、スパイスに合う食材や調味料の実験的な要素を含めるようにしています。

次のページ
世界観とクリエイティブの質を両立する工夫

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
ホットリンクが探る、SNS活用企業の成功の秘訣連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

ホットリンク（ホットリンク）

株式会社ホットリンクは、データ分析とUGC（ユーザーによるクチコミ）創出に強みをもつSNSマーケティング支援会社です。戦略設計から効果測定まで一貫したサポートを行い、クライアントの売上向上や認知拡大を図ります

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

落合 真彩（オチアイ マアヤ）

教育系企業を経て、2016年よりフリーランスのライターに。Webメディアから紙書籍まで媒体問わず、マーケティング、広報、テクノロジー、経営者インタビューなど、ビジネス領域を中心に幅広く執筆。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/29 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50249

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  2. 2
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  3. 3
    君は世界をどう「再構築」しているか？ 音部大輔氏が2026年のマーケターへ贈る言葉
  4. 4
    CMが流れるたびにXで話題化！花王×DAZNが解き明かす、スポーツファンの心を掴む「3つの要素」 NEW
  5. 5
    2026年、注目ブランドはどう動く？【味の素／Anker／Uber編】 NEW
  6. 6
    「美容迷子」「健康迷子」を救うため花王、キリンらが価値共創　パーソナライズを進化させる“RNA”活用
  7. 7
    ユニリーバ「ダヴ」、プレミアム化で若年層に人気　購入意向10倍リフトを実現したMeta広告活用法
  8. 8
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略 NEW
  9. 9
    「C」に関わる業界キーパーソンの羅針盤　広告マーケ領域に特化した「CES C Space」レポート NEW
  10. 10
    無印良品公式アプリ全面リニューアルの裏側とは？何を変え、何を守ったかOMOとCRMの観点から解説！
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  4. 4
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  7. 7
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  8. 8
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  9. 9
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？