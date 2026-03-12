旅行・小売・ニュース業界はAI変革リスクが最高水準、MolocoとBCGが17業界の影響度を格付け

Molocoとボストン コンサルティング グループ（BCG）は、2026年3月11日、共同調査レポート「AIディスラプションインデックス：AIによって一変する消費者の『発見』」を発表した。

本調査は、5つの地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）のシニアマーケティングリーダー283名へのアンケートと、Molocoプラットフォームを通じて集計した3,200以上のアプリの累計2,000億回超のパフォーマンスデータをもとに、消費者向け大規模言語モデルやAIアシスタントがアプリを持つデジタルブランドのマーケティングに与える影響を分析したもの。

調査対象となったシニアマーケティングリーダーのうち67％が、AIによってカスタマージャーニーに大きな変革が起きると予想していることが明らかになった。

レポートでは、アプリを軸に消費者向け事業を展開する17業界を「AIがもたらすリスクへの脆弱性」と「顧客関係の強度」の2軸で評価し、各業界の置かれた状況を4つに分類している。

クリックすると拡大します

Breached（破壊）：AIが発見と比較を加速するため、高い変革リスクに直面。企業は顧客関係の強化と、自社プラットフォーム内へのAI導入が不可欠。

例：旅行、小売・Eコマース、ニュース・パブリッシングなど Undefended（無防備）：中程度の変革に直面している一方、パーソナライゼーションとAIパートナーシップを通じて、顧客との関係を継続的なロイヤリティに転換することが課題に。

例：モバイルゲーム、マッチング、ソーシャル、生成AIプラットフォームなど Secured（安泰）：従来からの信頼性と規制により、変革のリスクが最も低い。効率化とパーソナライズされたエンゲージメント推進におけるAI活用の機会がある。

例：ファイナンスサービス／フィンテック、メディア＆ストリーミングなど Contested（激戦）： 顧客との強い関係を持つ一方、サービス変革リスクにも直面。自社サービスへのAIの統合方法を定義する強い立場にある。

例：生産性アプリ

レポートはBCGのウェブサイト（英語版）およびMolocoのウェブサイト（日本語インタラクティブ版）で公開されている。

