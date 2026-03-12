×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

旅行・小売・ニュース業界はAI変革リスクが最高水準、MolocoとBCGが17業界の影響度を格付け

　Molocoとボストン コンサルティング グループ（BCG）は、2026年3月11日、共同調査レポート「AIディスラプションインデックス：AIによって一変する消費者の『発見』」を発表した。

　本調査は、5つの地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）のシニアマーケティングリーダー283名へのアンケートと、Molocoプラットフォームを通じて集計した3,200以上のアプリの累計2,000億回超のパフォーマンスデータをもとに、消費者向け大規模言語モデルやAIアシスタントがアプリを持つデジタルブランドのマーケティングに与える影響を分析したもの。

　調査対象となったシニアマーケティングリーダーのうち67％が、AIによってカスタマージャーニーに大きな変革が起きると予想していることが明らかになった。

　レポートでは、アプリを軸に消費者向け事業を展開する17業界を「AIがもたらすリスクへの脆弱性」と「顧客関係の強度」の2軸で評価し、各業界の置かれた状況を4つに分類している。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

Breached（破壊）：AIが発見と比較を加速するため、高い変革リスクに直面。企業は顧客関係の強化と、自社プラットフォーム内へのAI導入が不可欠。
例：旅行、小売・Eコマース、ニュース・パブリッシングなど

Undefended（無防備）：中程度の変革に直面している一方、パーソナライゼーションとAIパートナーシップを通じて、顧客との関係を継続的なロイヤリティに転換することが課題に。
例：モバイルゲーム、マッチング、ソーシャル、生成AIプラットフォームなど

Secured（安泰）：従来からの信頼性と規制により、変革のリスクが最も低い。効率化とパーソナライズされたエンゲージメント推進におけるAI活用の機会がある。
例：ファイナンスサービス／フィンテック、メディア＆ストリーミングなど

Contested（激戦）： 顧客との強い関係を持つ一方、サービス変革リスクにも直面。自社サービスへのAIの統合方法を定義する強い立場にある。
例：生産性アプリ

　レポートはBCGのウェブサイト（英語版）およびMolocoのウェブサイト（日本語インタラクティブ版）で公開されている。

関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/12 14:00 https://markezine.jp/news/detail/50541

