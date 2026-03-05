×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
白メガネ野崎が突撃！次世代のトップランナーに聞く新時代のキャリア形成

電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論

　本連載では、広告・マーケティング・インターネットサービス業界に特化し、7,000名以上の転職や副業のキャリア設計支援を行ってきたホワイトグラッシーズ代表取締役CEOの野崎大輔（白メガネ）さんが、同領域で活躍中の業界人が歩んできたキャリアを聞き出しながら、人生100年時代におけるキャリア設計のヒントを探ります。今回は、中古リノベーション住宅の流通プラットフォーム「カウカモ」などを展開する、株式会社ツクルバのマーケティング部長・柏﨑修さんにインタビュー。電通デジタルでの10年を経て、入社1年で部長へ。AI全盛期にあえてカオスを選び、自分に圧をかけて鍛え抜く「マーケターの筋肉」と再現性の高い生存戦略を掘り下げました。  

ツクルバ・柏﨑さんの事業会社マーケ部長への道のり

画像を説明するテキストなくても可

野崎：今回は、中古リノベーション住宅のプラットフォーム「カウカモ」などを展開するツクルバで、デジタルマーケティング部の部長を務める柏﨑さんにお話を伺います。

　支援会社から事業会社のマーケ責任者になるキャリアを目指す方は多いのですが、私自身、日々の面談や採用支援の現場で見ていても、「転身」そのものより、転身後に成果責任を持ち切れる状態まで設計できているかで明暗が分かれます。入社わずか1年で、部長に昇格されたのは稀なケースです。まずはツクルバの事業について教えてください。

画像を説明するテキストなくても可
【写真左】株式会社ホワイトグラッシーズ　代表取締役CEO　野崎大輔（白メガネ）氏【写真右】株式会社ツクルバ　デジタルマーケティング部 部長　柏﨑 修氏

柏﨑：ツクルバは主に3つのサービスを展開しています。1つ目は、弊社のメイン事業であり2026年で会員登録数60万人を突破した、中古リノベーション住宅の流通プラットフォーム「カウカモ」。「『一点もの』の住まいに出会おう。」をコンセプトとして、カウカモ独自の顧客・物件データベースを活用し、購入・売却双方に向けた不動産流通サービスを展開しています。

画像を説明するテキストなくても可

　2つ目は、住まいを売りたい人と買いたい人をCtoCでつなぐマッチングサービス「ウルカモ」。そして3つ目が、売買仲介やリノベーション支援を行うエージェントサービスです。その他にもカウカモオリジナルのリノベーション物件の企画・仕入れを行う「ツクルバボックス」や、リノベーションの設計・施工を担う「カウカモ工務店」も有しており、自分の暮らしに合った中古リノベーション住宅を購入するためのあらゆる手段を提供しています。

　私のデジタルマーケティング部では、この「カウカモ」「ウルカモ」「エージェントサービス」の3つのサービスを横断して広告、CRM、SEOのマーケティングを推進しています。

事業会社のマーケ責任者に求められる“事業として成立させる”こと

野崎：縦割りで事業ごとにマーケ担当がいるのではなく、マーケが事業を横断しているのですね。採用現場で見ていると、事業会社のマーケ責任者は「獲得を回す」だけでなく、ROAS・LTV・営業／CSの受け皿まで含めて“事業として成立させる”ところまで求められるケースが増えていると感じています。柏﨑さんに求められている期待値は何でしょうか？

柏﨑：一番のKPIは、MQL（Marketing Qualified Lead）の最大化です。ただし、ROASを担保したMQL最大化であることが重要です。利益にならないリードを持ってきても意味がない。極端な話、Amazonギフト券1万円を配ればMQLは増えますが、成約率の高いユーザーのリードが増えるわけではありません。それでは本末転倒ですから。質が担保されたMQLを追い続けるのが私のミッションです。

野崎：事業モデル上、デジタル文脈からの流入が多いですよね。

柏﨑：はい、大半は広告経由の流入です。だからこそ売上に直結するマーケティングをやっていますし、ROASを含めた効果測定の責任も担っています

野崎：そんな柏﨑さんが、どうやってマーケ責任者にたどり着いたのか、順を追って聞いていきたいと思います。まさかの「栓抜き」から始まるキャリアだと聞いていますが（笑）。

次のページ
「栓抜き営業」から「1人広告運用担当」へ。TKPで積んだ原体験

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
白メガネ野崎が突撃！次世代のトップランナーに聞く新時代のキャリア形成連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

竹上 久恵（編集部）（タケガミ ヒサエ）

早稲田大学文化構想学部を卒業後、シニア女性向けに出版・通信販売を行う事業会社に入社。雑誌とWebコンテンツの企画と編集を経験。2024年翔泳社に入社し、MarkeZine編集部に所属。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/05 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50188

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  2. 2
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか NEW
  3. 3
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  4. 4
    AI時代、「ググる」はなくなる？ 検索と対話が共存する世界で、最後に問われる「言語化力」 NEW
  5. 5
    YouTubeと楽天市場の連携は何をどう変える？クリエイター起点＆シームレスな「Vコマース」の幕開け NEW
  6. 6
    Sansanのコミュニティ戦略には共創のヒントが詰まっていた　LTV最大化からイノベーションの創出へ NEW
  7. 7
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  8. 8
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  9. 9
    「ローカライズ」した気になっていない？『町丁目単位のリアルデータ』が導く、脱・全国一律マーケティング
  10. 10
    選ばれるブランドであるために。アンカー・ジャパンの成長支えたチャネル戦略とLTV向上のための体験設計
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  10. 10
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略