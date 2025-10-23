×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
白メガネ野崎が突撃！次世代のトップランナーに聞く新時代のキャリア形成

スターバックスからAIスタートアップFLUXへ　自身の特性と相性を見極めた八木冴香さんのキャリア選択

 　本連載では、広告・マーケティング・インターネットサービス業界に特化し、約7,000人の転職や副業のキャリア設計支援を行ってきたホワイトグラッシーズ代表取締役CEOの野崎大輔（白メガネ）さんが、同領域で活躍中の業界人が歩んできたキャリアを聞き出しながら、人生100年時代におけるキャリア設計のヒントを探ります。今回は、AIスタートアップ「FLUX」で全社のマーケティングを担当する八木冴香さんにお話を伺いました。

AIスタートアップで全社のマーケティングを担う

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

野崎：広告・マーケティング・インターネットサービス業界では、事業会社への転職を望むマーケターが多くいらっしゃいます。しかし、私がこれまで多数の転職支援を行う中で感じるのは、「自身の特性や相性を見誤ると早期離職につながるリスク」です。

　今回は、支援会社の部長職からスターバックス コーヒー ジャパン（以下、スターバックス）で事業会社マーケターに転職後、1年で退職し、現在はFLUXに所属する八木さんに話を伺います。どのような人が大手事業会社にマッチするのか。私の見解も踏まえながら探っていきます。まず、FLUXと現在の業務内容について教えていただけますか？

【写真左】ホワイトグラッシーズ　代表取締役CEO　野崎大輔氏 【写真右】株式会社トリビュー　マーケティング部 部長　木下翔太氏
【写真左】株式会社ホワイトグラッシーズ　代表取締役CEO　野崎大輔氏
【写真右】株式会社FLUX　全社戦略本部　八木冴香氏

八木：FLUXは、AIトランスフォーメーション（AX）を推進するスタートアップです。人材紹介サービス、AIコンサルティングサービス、メディア・マーケティング支援サービスの3サービスを展開しています。私は全社戦略本部に所属し、全社の事業のマーケティングを担当しています。

野崎：具体的には、どのような業務を担当されているのでしょうか？

八木：弊社は事業部ごとにマーケティング部門を設けず、全社戦略本部で一括して担っています。そのため、HR領域のBtoCマーケティングやエンタープライズ向けのBtoBマーケティングなど、対応領域は多岐にわたります。また、マーケティングだけでなく広報まで幅広く手がけています

野崎：自社のマーケティング・広報を組織横断で推進しているのですね。一括してマーケティングを担うということは、通常は人事部門が行う採用の集客施策も、八木さんの所属する部署で対応しているのですか？

八木：はい。採用マーケティングも私たちが人事と一緒に担当しつつ、可能な限り人事は面接に集中できる体制を構築しています。

野崎：非常にユニークな体制ですね。私は日々、広告・マーケティング・インターネットサービス業界の企業・人材をマッチングさせる支援を行っており、様々な企業の職域を理解しているつもりです。それでも、採用戦略立案や母集団形成の具体的なアクションといった支援を、自社のマーケティング部門が担う事例は初耳です。

新卒で歩合制の営業を選び、3年で課長に昇進

野崎：八木さんのキャリアの土台を探るために、学生時代のお話から聞かせてください。バレーボールで広島県の強豪校に入学し、本格的に活動していたと伺っています。きっと、バレーボールで培った精神力が、今までのキャリアに活きているのではと想像します。

八木：そうですね、メンタルは強い方だと思います（笑）。昭和生まれの方々の指導の下、結構泥臭く取り組んでましたね。

野崎：就職活動では広告業界を志望されたと伺っています。その中で、なぜ「ファインズ」を選んだのですか？

八木：ファインズを選んだ理由は、自身の成果に対して直接的な対価が得られるからです。就職活動では、広告代理店に入社し、プロジェクトオーナーとして事業を立ち上げるという選択肢もありました。しかし、私は成果を追求することを好む性格なので、結果が給与に反映される「歩合制」の環境をファーストキャリアで選びました。地方出身として東京で自立する必要があったことも、判断材料の一つです。

野崎：メンタルの強さがキャリア選択にも表れていると感じました。実際には、どのような業務を担当されていたのですか？

八木：営業として店舗向けの広告と予約システムを販売し、3年で課長に昇進しました。

野崎：ベンチャーで順調なキャリアを築かれている印象ですが、なぜ第2新卒フェーズで転職されたのでしょうか？

八木：営業以外の専門性を高めるためです。ファインズで営業スキルが向上するにつれて、「他領域の知見も身につけたい」という思いが生まれました。そのため、さらなる成長を求めて転職を決断しました。

次のページ
営業以外の専門性を身につけ、5年で部長に昇進

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
白メガネ野崎が突撃！次世代のトップランナーに聞く新時代のキャリア形成連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

尾倉 直弥（オグラ ナオヤ）

SaaS企業のマーケター。専門はBtoBマーケティング。複数メディアでライターとしても活動中。https://x.com/ogurin91

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/23 09:00 https://markezine.jp/article/detail/49691

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告 NEW
  2. 2
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  3. 3
    地上波テレビCMとCTV広告、予算配分の正解は？ディップがREVISIOと進める注視データ活用と検証
  4. 4
    リードの「量」「質」どちらを優先すべきか……BtoBマーケターが陥るジレンマを解消する「BBM」とは
  5. 5
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  6. 6
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  7. 7
    生成AIでパーソナライズをどう実現？中川政七商店が挑む「仮想人格」を活用した施策とその成果
  8. 8
    AI時代のCXの鍵は「生活文化形成」、TOPPAN×インテグレートの新戦略 NEW
  9. 9
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  10. 10
    「その豆乳、猫のためでは？」人間の思い込みを超え、消費者インサイトを読み解くレシートデータ×AIの力 NEW
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  5. 5
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  6. 6
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  9. 9
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  10. 10
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地