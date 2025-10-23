×
連載記事

MarkeZineニュース

The Trade Desk、デジタル広告データマーケットプレイスの大規模刷新を発表

　The Trade Deskは2025年10月20日、デジタル広告分野におけるサードパーティデータマーケットプレイスの大規模刷新「Audience Unlimited」の提供計画を発表した。

　これまで広告主は、サードパーティデータの選定難やコスト負担の課題に直面し、全体のメディア費の20％程度しか活用していなかった。本施策では、AI技術を活用したデータ選定と、包括的な価格体系により、広告主によるデータ活用の効率化とコスト抑制を実現する。

　「Audience Unlimited」では、数百の信頼できるプライバシーに配慮したサードパーティデータプロバイダーが提供する数千のデータセグメントをAIがスコアリングし、広告主のキャンペーンと関連性が高いデータを選定する。料金体系を一括にすることで、従来と比べ大幅に低コストで関連データを包括的に利用でき、コストの予測がしやすくなる。これにより、ターゲティング精度の向上と、運用の負担軽減が期待される。

　また、広告主向けには新たに「Koa Adaptive Trading Modes」を導入。AIが運用をサポートする「パフォーマンスモード」と、入札や予算配分を手動管理できる「コントロールモード」の2種類が用意されている。パフォーマンスモードでは追加費用なくデータ活用が可能。コントロールモードでは、インプレッションコストに段階的に3.3％や4.4％の料金が適用されるが、AIが最適化機会の提案も行う。

　「Audience Unlimited」と「Koa Adaptive Trading Modes」は2025年末からKokai上の一部代理店に提供開始し、2026年初頭には全ユーザーが利用できる予定である。

【関連記事】
The Trade Deskとロイヤリティ マーケティングがPontaデータ活用で協業
The Trade Desk、広告パフォーマンスと健全性を可視化する新アプリケーションを発表
The Trade Desk、ストリーミングTV向け新OS「Ventura」を発表、広告効率化へ
神戸新聞NEXT、The Trade Deskの次世代IDソリューションに対応　広告体験の向上に期待
マイクロアド、UNCOVER TRUTHを連子会社化　1st パーティーデータの利用が可能に

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/23 11:15

