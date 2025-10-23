×
MarkeZineニュース

花王「ハミングフレア」、体験型イベント「ブルーミングランドリー」を渋谷で開催

　花王は10月16日、新商品「ハミングフレア アロマビーズ」の発売に先立ち、体験型イベント「ブルーミングランドリー（BLOOMING LAUNDRY BY HUMMING FLAIR AROMA BEADS）」を開催すると発表した。期間は2025年10月30日（木）から11月10日（月）までで、会場は東京・渋谷区神南の特設会場（「三千里跡地」）となる。

　本イベントは、石原さとみが出演する新テレビCMの世界観を体験できるコンセプトとなっている。来場者は、会場で配布される“ゴキゲンの種”をランドリールームの洗たく機に投入すると、花が咲く演出を楽しむことができる。体験の様子は動画で記録され、その場で自分自身のリアクション動画を受け取れる。

　1階は商品紹介の展示スペースとなっており、新たに登場した「ハミングフレア アロマビーズ」の特長や香りについて知ることができる。体験者全員には、トライアルサイズの「ハミングフレア アロマビーズ」2香調セット（フローラルスウィート＆ローズの香り、フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り）が数量限定で配布される。

　「ハミングフレア アロマビーズ」は、洗たく槽に入れるだけで100日間香りが続き、衣類の色あせを防ぐ設計（※衣類によって効果は異なる）。発売日は2025年11月1日で、全国で販売開始となる。

ハミングフレア アロマビーズ フローラルスウィート＆ローズの香り（本体260g）［写真左］フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り（本体260g）［写真右］
ハミングフレア アロマビーズ フローラルスウィート＆ローズの香り（本体260g）［写真左］
フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り（本体260g）［写真右］

【関連記事】
花王「めぐりズム」20年ぶりリブランディング、2030年海外比率35%目指しグローバル展開を加速
花王の新ブランド「MEMEME」、ドン・キホーテと連携しリテールメディア活用のプロモーション実施
銭湯特化型デジタルサイネージ「ふろマド」、花王「めぐりズム」「バブ」のCMを配信
企業情報サイトランキング1位は花王、2位は資生堂／トライベック・ブランド戦略研究所調査
カタリナ消費者総研、ベストヒットランキング2024を発表　洗濯用洗剤のTOP5はすべて同一ブランドに

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/23 11:00

