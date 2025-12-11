×
ニュース

記事

用語集

連載記事

MarkeZineニュース

NiziUとのコラボレーションも！「Threadsツリー」が原宿に出現中

　Metaのテキストアプリ「Threads（スレッズ）」は、12月15日まで、原宿で期間限定イベント「Threadsツリー」を開催している。

　本イベントは、Threadsでの「会話のつながり」を体験できる参加型インスタレーションとして実施される。利用者が「Threadsツリー」のトピックをつけて投稿すると、モニターで構成されたクリスマスツリーに投稿がリアルタイムで表示される仕組みも。来場者は、テーマに沿って今年の思い出や最近ハマったことなどを投稿し、その内容がツリーに灯る形で共有される様子を楽しむことができる。

　また、9人組ガールズグループ「NiziU」とのコラボレーション企画を実施。特定の時間になると、ツリーがNiziUの新アルバム『New Emotion』にインスピレーションを得たデザインに切り替わる。その時間帯は、NiziUの公式Threadsアカウントでメンバーが呼びかけるテーマに沿ってシェアした投稿がツリーに表示される仕組みだ。

お題に対する自分のエピソードを「スレッズツリー」のトピックをつけて投稿すると、NiziUとThreadsのコラボノベルティが当たるガチャガチャに挑戦することができる
お題に対する自分のエピソードを「スレッズツリー」のトピックをつけて投稿すると、NiziUとThreadsのコラボノベルティが当たるガチャガチャに挑戦することができる

　Threadsは世界でデイリーアクティブアカウント数が1億5,000万を超え、日本はアジア太平洋地域でも利用が活発な国の一つとなっている。国内ではエンターテインメント関連の投稿が人気で、アーティストやコンサートの話題が頻繁にトレンド入りしており、今回のイベントでも推しアーティストやアニメなどのテーマ投稿が楽しめる。

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/11 14:00 https://markezine.jp/article/detail/50207

