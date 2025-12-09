×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
令和を生きるガールズたちのインサイト＆トレンド速報

情報洪水時代を生きる令和女子の「もう迷いたくない！」インサイトと、変化する情報選択の軸

　この連載では、「女の子」を中心に研究・プランニング・事業開発を行う電通の社内横断チーム「GIRL’S GOOD LAB」のメンバーが毎回テーマを設けて、今、Z世代の女の子たちの中でトレンドになっている事象をピックアップし、電通グラレコ研究所のイラストとともに、その裏に潜む女の子たちのインサイトを解説していきます。

Z世代女子の「失敗したくない」「迷いたくない」というインサイト

　今月紹介する令和の女の子のインサイト、テーマは「もう迷いたくない！」です。

　情報が溢れ、多様性が謳われる時代を生きる私たちは、一見自由なようで、「情報の多さ」「選択の多さ」「変化の速さ」を目の前に、何が正解か・何を選べばいいかがわからず、逆に身動きが取りづらくなっています。そんな中で、女の子たちの間で強まっているのが「もう迷いたくない！」という気持ちです。

　これまでの連載の中でも度々触れてきましたが（参考）、特に令和の女の子たちは、時間やお金の価値に対してシビアです。だからこそ、時間をかけて迷ったあげくに失敗する「無駄」を極力避けたいという意識が高まっています。

　実際に、昨今のトレンドを見ると、そんな女の子たちの気持ちに寄り添ったサービスや商品、カルチャーが多々登場しています。

迷う範囲を限定！令和のセグメント文化

　たとえば、自己紹介の定番ネタ「MBTI診断」は、自分のアイデンティティを表現するために活用されるのと同時に、自分の性格を客観的に把握することで、何かを選んだり、判断する時の拠り所にもなっています。最近では、恋愛に特化した発展版「Love Type 16（ラブタイプ診断）」が話題となっているのをご存知でしょうか？　自分の恋愛タイプや相手との相性を分類・セグメントして把握することで、「（恋愛をも）失敗しないように」しているのです。

　他にも、最近美容のカテゴリでトレンドになっているのが「成分買い」。「この肌悩みには、この成分」といった紹介コンテンツが増え、美容に詳しくない人も、自分の肌や悩みにあった商品を「成分配合」を見て、買うようになっています。これも「製品特徴」から「成分配合」へ、判断軸や参考にする情報をより細かくセグメントしている、と見ることができます。メイクやファッションで定番となった、パーソナルカラー診断や骨格診断などにも共通項があるでしょう。

　さらには、今では当たり前のように使われる「界隈」も、細分化された特定の趣味嗜好や属性をゆるいコミュニティとして機能させることで、欲しい情報や繋がりを効率よく得るために生まれた文化と言えるのではないでしょうか。

次のページ
あの子の正解がわたしの正解！インフルエンサー丸ごとフォロー

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
令和を生きるガールズたちのインサイト＆トレンド速報連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

川畑 茉衣（カワバタ マイ）

株式会社 電通　第3マーケティング局　コミュニケーションプランナー/プロデューサー

2011年入社。コスメやファッションほか女性向け商材の企画プランニング、メディアとのコンテンツ開発などを行う。企業や団体との新規プロジェクトのプロデュースにも多数従事。「GIRL’S GOOD LAB」に所属し、日々女子のインサ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/09 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50185

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方 NEW
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り NEW
  5. 5
    4万人の従業員を支える　トリドールの社内コミュニティは心的資本経営のキードライバー
  6. 6
    セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」大ヒットの裏側　“300円の壁”を越えた共創と熱狂の作り方
  7. 7
    【受賞対談】田岡凌×木下勝寿：AI時代を勝ち抜くには？二人が重視する「顧客理解／実行力／人材育成」
  8. 8
    AIエージェント時代の購買体験はどう変化するか？マーケターが備えるべき5つのこと
  9. 9
    「人を動かす」とは何か？ 電通・佐藤真木氏が説く、感覚を「型」で捉えるインサイト発掘術
  10. 10
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  5. 5
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  6. 6
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  7. 7
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  8. 8
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  9. 9
    「顧客接点力強化」を経営アジェンダに　アクセンチュアとBrazeが提唱するAI時代のマーケティング
  10. 10
    なぜ、AI企業がカフェを開くのか？ Anthropic・Cursorが仕掛ける“リアル体験”の戦略