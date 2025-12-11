×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
世界のトレンドを読む

「ブランドが語る時代」の終焉。ユニリーバが舵を切る“Social-First”という革命

　テクノロジーの最前線にいるグローバル企業が、今「発信の主語」を変えようとしている。英ユニリーバ（Unilever）は2025年、広告制作の主導権をクリエイターやインフルエンサーに委ね、“Social-First”をマーケティングの中心に据えると発表した。ブランドが語るのではなく、人が語る。その変化は、企業の情報発信の構造そのものを揺るがす。今、ブランドは「統制」から「共創」へ、そして「発信」から「委任」へと舵を切り始めた。

ブランドが“語らなくなった”時代

　広告は、もはやブランドの声ではなくなりつつある。かつては企業が緻密にコントロールした映像やコピーが「ブランドの人格」を形づくっていた。しかしSNSの普及とともに、消費者はその演出を冷静に見抜くようになった。メッセージよりも、その発信者が“誰か”を問う時代である。

　ユニリーバ本社が打ち出した「Social-First」戦略は、そうした潮流を象徴している。同社は広告制作の主導権をクリエイターに委ね、マス広告を「派生物」として扱う。まずソーシャル上で自然発生的な表現を作り、そこから共感の輪を広げる方式だ。従来型の「ブランドが語る」構図から、「人が語るブランド」へと主語が逆転した。

　背景にあるのは、消費者のメディア接触の変化である。若年層の多くは企業広告をスキップし、信頼するクリエイターや友人の投稿からブランドを知る。企業の整えた言葉よりも、“人の声”を通してブランドを感じ取る。その現実を前に、企業がとるべき姿勢は“統制”ではなく“委任”だ。ユニリーバの決断は、ブランド発信の時代が終わり、共創の時代が始まったことを示している。

Social-Firstとは何かーーユニリーバの再構築戦略

　ユニリーバが掲げる「Social-First」は、単なる広告刷新ではない。マーケティングから研究開発、サプライチェーンに至るまで、企業活動全体をソーシャル起点で設計し直す構想である。

　グローバルでの公式発表によれば、同社は“消費者の会話や文化の変化をリアルタイムで読み取り、そこからブランドの行動を決める”仕組みを構築している。言い換えれば、従来、調査やキャンペーン単位で追っていた“需要”を、SNS上の動的な変化として常時リスニングし、即座に反応する体制へ転換しているのだ。

　背景には、消費者行動の構造的変化がある。ユニリーバの自社調査によれば、消費者の50％がソーシャルメディアで新しいブランドや商品を発見し、2人に1人がインフルエンサーの投稿をきっかけに少なくとも月1回は購買しているという。つまり、広告ではなく、“人を介してブランドを知る”のが当たり前になっているのだ。こうした環境では、ブランドが一方的に発信しても届かない。むしろ、生活者が語る文脈にブランドが入り込むことが必要になる。

　この方針を象徴するのが、スキンケアブランド「Vaseline」の取り組みだ。ユーザーがSNS上で発信した「#VaselineHacks」を公式が拾い上げ、350万件を超える投稿をブランドの資産として再編集した。ユーザーが作った文化を企業が支える構図が成立し、ユニリーバは#VaselineVerifiedを通じて“共創するブランド”の象徴を生み出した。

画像を説明するテキストなくても可
出典：Unilever

　さらに、AIとデータ分析による「Always-onリスニング」や、デジタルツイン技術を用いた迅速な供給体制が、トレンドのスピードに合わせて製品を出せる環境を整えている。中国の工場では、SNS上の需要を検知して数日単位で出荷する“Factory-to-Consumer”モデルを導入した。Social-Firstとは、広告の表現を変えることではなく、企業の構造を文化に呼応する存在へと再構築する思想である。

次のページ
“任せるマーケティング”が生む創造性ーー成功と課題

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
世界のトレンドを読む連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

岡 徳之（オカ ノリユキ）

編集者・ライター。東京、シンガポール、オランダの3拠点で編集プロダクション「Livit」を運営。各国のライター、カメラマンと連携し、海外のビジネス・テクノロジー・マーケティング情報を日本の読者に届ける。企業のオウンドメディアの企画・運営にも携わる。

●ウェブサイト「Livit」

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/11 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50093

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く NEW
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  4. 4
    デジタル変革の現場から：若手が切り拓く横浜銀行の未来 NEW
  5. 5
    サジェストはブランド価値を守る羅針盤、アークH.Dに聞く風評対策の倫理と技術
  6. 6
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  7. 7
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  8. 8
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか NEW
  9. 9
    レノボがモータースポーツやサッカーの協賛に取り組む理由とは？マーケティング戦略におけるスポーツの役割 NEW
  10. 10
    クラシルが明かす「1週間で成果を出す」AI時代の高速グロース開発と運用コストの効率化 NEW
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  5. 5
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  6. 6
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  7. 7
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  8. 8
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  9. 9
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  10. 10
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー