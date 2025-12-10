×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
特集：スポーツが拓くマーケティングの可能性

レノボがモータースポーツやサッカーの協賛に取り組む理由とは？マーケティング戦略におけるスポーツの役割

　スポーツがマーケティング活動にもたらすベネフィットや企業が取り組むヒントを探る本特集。今回はレノボ・ジャパン合同会社 CMOの竹内早穂子氏に、スポーツマーケティングにおける取り組みについてインタビューを実施。モータースポーツおよびサッカーへの協賛の取り組みを通して、同社およびブランドのマーケティング戦略におけるスポーツの役割や意義、ねらいをうかがった。

スポーツを通じて理念やブランド価値を発信

MarkeZine編集部（以下、MZ）：はじめに自己紹介をお願いします。

竹内：これまで消費財メーカーにおいて、新製品開発やブランディング、新規カテゴリー開発などに携わり、2023年にCMOとしてレノボ・ジャパンに入社しました。

　Lenovo（以下、レノボ）は「Smarter Technology for All」という理念のもと、すべての人々にテクノロジーの恩恵を提供することを目指しています。私のミッションは、その企業理念を幅広く認知させ、企業やブランドの価値を高める活動を推進することです。

　2024年からはAIに注力し、AI時代に向けたビジョン「Smarter AI for All」のキャンペーンを展開。テクノロジーで社会課題を解決し、新たな付加価値を作る活動に取り組んでいます。たとえば、AIを駆使して世界遺産のデジタルツインを作成し保全計画を練る活動や、デジタルネイティブの方々のオンライン・オフラインの世界にあるパーソナリティギャップをAIを使ったテクノロジーで解消する取り組みなどが挙げられます。

レノボ・ジャパン合同会社 CMO 竹内早穂子氏
レノボ・ジャパン合同会社 CMO 竹内早穂子氏

MZ：今回はレノボのブランド価値を高める様々な取り組みの中で、スポーツにフォーカスしてうかがっていきます。

竹内：スポーツ領域に関して当社は、2022年からF1（モータースポーツ）、2025年からはFIFA（サッカー）のスポンサーをしています。スポーツには熱量の高いファンダムがあり、また競技に関わる様々な場面で当社のテクノロジーの力を活用できます。

　また、スポーツファンの方々は良い体験を積極的に発信・拡散する傾向にあります。レノボがデバイスのリード企業にとどまらず、様々なテクノロジーで課題解消や付加価値を作る「ITソリューション企業」としての認知を世の中に広げる施策の一つとして、スポーツマーケティングを捉えています。

レノボの掲げる「Smarter Technology for All」とスポーツの親和性

MZ：スポーツマーケティングに注目している理由を教えてください。

竹内：スポーツは当社の理念「Smarter Technology for All」と親和性が高く、シナジーが生まれると期待しています。

　モータースポーツは高度かつスマートなテクノロジーを必要とします。スピードが速く、扱うデータ量も多い競技をリアルタイムで世界中にお届けするには、まさに「Smarter Technology」が欠かせません。

　また世界的にファンの多いサッカーは、「for All」の観点を体現できると考えています。FIFAは男子サッカーだけでなく、女子サッカーやビーチバレー、eスポーツも扱っており、レノボはグローバルブランドとしてすべてのスポンサードをしています。

　中でも大きなイベントは、2026年の6月～7月に北米で行われるFIFA ワールドカップとなり、視聴するファン数は約60億人にのぼる見込みです。アメリカ・カナダ・メキシコと、初の3ヵ国での共同開催であり、膨大なデータ量を扱う必要性や国をまたいでのオペレーションなど、より高度で複雑化したITソリューションが求められます。レノボとして、安全で安定したテクノロジーやケイパビリティを示せる機会だと捉えています。

　レノボがテクノロジー領域で明確にサッカーをサポートできるシーンの一つとして、リアルタイムの試合放映が挙げられます。デジタルネイティブな現在のファンがスポーツに求める即時性・インタラクティブ性・パーソナライゼーションといった、デジタルに頼らないと実現できない体験価値の重要性は増しています。

　その他、チケッティングサービスやVIP席での試合観戦、データを通しての競合分析、選手やチームのパフォーマンス分析、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）技術をはじめとした審判の精度向上などにテクノロジーを使用するなど、今後も当社がテクノロジーでサポートできる領域は拡大していくと考えております。

次のページ
熱狂的ファンダムとのシナジーを生む！F1協賛の取り組み

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
特集：スポーツが拓くマーケティングの可能性連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

那波 りよ（ナナミ リヨ）

フリーライター。塾講師・実務翻訳家・広告代理店勤務を経てフリーランスに。 取材・インタビュー記事を中心に関西で活動中。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/10 09:00 https://markezine.jp/article/detail/49750

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    情報洪水時代を生きる令和女子の「もう迷いたくない！」インサイトと、変化する情報選択の軸 NEW
  6. 6
    デジタル変革の現場から：若手が切り拓く横浜銀行の未来 NEW
  7. 7
    「乗っかりミーム」「AI」「ゆるツラ」……2025年の年間SNSトレンドを徹底解剖！ NEW
  8. 8
    4万人の従業員を支える　トリドールの社内コミュニティは心的資本経営のキードライバー
  9. 9
    クラシルが明かす「1週間で成果を出す」AI時代の高速グロース開発と運用コストの効率化 NEW
  10. 10
    セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」大ヒットの裏側　“300円の壁”を越えた共創と熱狂の作り方
  1. 1
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  2. 2
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  3. 3
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  4. 4
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  5. 5
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  6. 6
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  7. 7
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  8. 8
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  9. 9
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  10. 10
    「顧客接点力強化」を経営アジェンダに　アクセンチュアとBrazeが提唱するAI時代のマーケティング