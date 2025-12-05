電通ら3社、動画コンテンツとAIで偶発購買を創出するソリューションの提供を開始

電通デジタル、電通、電通ダイレクトの3社は、AIと動画コンテンツで偶発購買を生み出す新ソリューション「偶発購買アーカイブコマース」の提供を開始した。

同ソリューションは、企業のオウンドチャネルにおいて動画コンテンツを企画・制作・アーカイブし、様々な動画プラットフォーム上で多様なフォーマットを活用するなど偶然目にした情報による「偶発購買」を意図的に創出。また、電通が保有する生活者データと電通デジタルのマーケティング活動支援ソリューションブランド「∞AI（ムゲンエーアイ）」を掛け合わせ、視聴データや行動ログを統計的に処理し、動画コンテンツを分析する。分析結果に基づいた購買予兆を検出し、切り抜き動画や短尺クリップを自動抽出することで、最適なタイミングでの動画コンテンツ配信・視聴を促進する。

これにより、商品やサービスの情報収集段階にある計画購買層にも偶発的な購買行動を働きかける。さらに、生活者の購買関心が高まるタイミングでAIを組み合わせた広告配信も行い、購買の発火点を複層的に設計することで、企業の販売活動を短期・長期の両面から持続的に強化していく。

