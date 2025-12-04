×
MarkeZineニュース

リテールメディアが「購買行動」と「ブランド指標」にもたらす影響は？【電通デジタル調査】

　電通デジタルは「2025年 リテールメディア調査」を実施し、その結果を発表した。

　本調査は、主要商品カテゴリーおよび主要流通業態（コンビニエンスストア、食品スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、バラエティショップ、ECモール）における、リテールメディアの購買行動やブランド指標への影響を分析したものだ。

商品認知チャネルは「店頭」が最多

　調査によると、主要商品29カテゴリーのうち、パソコンを除くすべてのカテゴリーで「店頭」が商品認知チャネルとして最も多い結果となった。特に、「食品・スイーツ」「飲料」「日用雑貨」でその傾向が顕著だった。

リテールメディア接触による購買への影響は？

　リテールメディア接触による購買への影響は、流通アプリ内クーポンが総じて高く、特にバラエティショップ、コンビニ、ドラッグストア、ECモールにおいては、ユーザーのうち20％以上がその場で購入していた。さらに、バラエティショップでは流通アプリ内広告が購買促進・ブランド指標に与える影響が、他の流通業態と比較して高い傾向が見られた。

リテールメディアが「ブランド」指標に与える影響

　商品認知の指標への影響が大きいのは、バラエティショップのサイネージ、流通アプリ内クーポン、流通アプリ内広告、ドラッグストアアプリ内広告という結果に。興味喚起の指標については、ECモールアプリ内広告とアプリ内クーポン、次いでバラエティショップのサイネージとクーポンも比較的高い結果となった。

　最後に商品理解は、バラエティショップのクーポン、サイネージ、流通アプリ内広告の影響力が比較的高かった。

リテールメディアは「購買」に近いモーメントを捉えられる

　流通アプリを閲覧するタイミングは、オフライン業態では「会計時」に加え、「買い物に出かける直前」「お得情報を確認する時」など入店前の閲覧が多く、ECモールアプリでは「欲しいものができた時」「商品検索・比較」が突出していた。

調査概要

・タイトル：2025年 リテールメディア調査
調査手法：インターネット調査
・調査時期：2025年9月16日～19日
・調査エリア：全国
・対象者条件：20～69歳男女
・回収サンプル数：1,200サンプル
・調査主体：電通デジタル
・商品カテゴリ（抜粋）：ファッション／美容・コスメ／食品・スイーツ／水・ソフトドリンク／アルコール飲料／日用雑貨／ダイエット・健康／医薬品・コンタクトレンズ／ギフト／ペット用品／PC・スマートフォン・通信／インテリア／キッズ・ベビー・おもちゃ

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/04 11:30 https://markezine.jp/article/detail/50217

